La complessità della mente umana è da sempre fonte di ricerche e dubbi di ogni sorta: ciò che appare abbastanza evidente anche dagli studi scientifici recenti è proprio l’alone di mistero che la nostra mente evidenzia: molte capacità sono ancora avvolte dal mistero, ed anche dal punto di vista della personalità sono decisamente parecchi gli individui che palesano un alone di mistero. Gli enigmatici sono per l’appunto coloro che risultano essere di difficile comprensione dal punto di vista del comportamento, ma anche coloro che riescono ad incuriosire anche se fanno cose normalissime. Quali sono, secondo lo zodiaco, i segni enigmatici per eccellenza?

Questi 3 segni zodiacali sono i più enigmatici. Scopri quali sono!

Sagittario

Criptico, complesso ma anche affascinante: il Sagittario “tipo” è conscio di non essere compreso ma non fa nulla per rendere quest’opera di “comprensione”del proprio carattere più facile agli altri. E’ un profilo che segue in modo assiduo le proprie regole e a volte agisce in modo apparentemente illogico (per gli altri).

Scorpione

Anche lo stesso Scorpione non riesce mai ad essere percepito come “semplice” dal punto di vista della comprensione. Ciò li rende anche intriganti ma anche difficili da gestire perchè neanche un altro Scorpione ha le capacità di percepire cosa passi per le loro menti.

Cancro

E’ un segno mediamente empatico e molto sensibile ma che appare “passivo”, sopratutto quando non si fida. Ma a dirla tutta anche quando “apre le porte”, resta sempre un po’ in disparte, palesando solo in parte le proprie intenzioni ed i propri sentimenti.