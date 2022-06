Le mosche sono degli insetti non solo molto fastidiosi ma anche portatori di molte malattie, quindi bisogna cercare di tenerle lontane dal nostro cibo. Esistono infatti alcuni metodi per eliminarle. La mosca vive in media 15/20 giorni e in questo breve periodo può deporre in casa fino a 1000 uova. Vediamo come tenere lontano questi animali.

Se non vuoi le mosche in casa, questo metodo fa al caso tuo!

Innanzitutto per non fare entrare in casa questi insetti, si possono installare delle zanzariere. È sicuramente il metodo più utilizzato ed efficiente, non solo per le mosche, ma per qualsiasi tipo di insetto.

Non bisogna mai lasciare il cibo per la casa, dato che le mosche sono attratte dal caldo e dal cibo. Soprattutto in estate, bisogna tenere la frutta e la verdura in frigo, come ovviamente tutti gli avanzi.

Bisogna fare attenzione anche alla spazzatura che deve essere posizionata in appositi contenitori. Anche la pulizia è importante, soprattutto della cucina, dove possono rimanere residui di cibo.

Si possono anche creare dei repellenti naturali, ad esempio con la menta. In un contenitore mettiamo a macerare delle foglie per una settimana. Poi dopo aver tolto le foglie, aggiungiamo un po’ d’acqua e spruzziamolo per la casa. Al posto della menta, si può usare anche la citronella, il basilico, la lavanda e il pepe nero. Il pepe può essere posizionato anche sui davanzali.

Si possono realizzare anche delle trappole con ma carta moschicida. È facile da realizzare, basterà una striscia di carta con sopra un po’ di acqua, aceto di mele, pepe nero macinato e zucchero. Ma in alternativa, si possono comprare già fatte.

Sono utili anche le trappole con il barattolo. Per costruire questa trappola basterà un barattolo di vetro, con dentro metà aceto di mele e un po’ di sapone e acqua. Questo miscuglio attirerà le mosche che resteranno intrappolate.

Per avere un insetticida naturale, ci può usare acqua e sapone per i piatti, da mettere in uno spruzzino.

In alternativa si può usare l’essenza del basilico, dato che non ne sopportano l’odore. Il basilico si può mettere nei diffusori oppure direttamente secco sui mobili.