Avere un giardino curato è sempre bello. Sono ottime da piantare quelle perenni e basse, così da avere sempre delle aiuole perfette e non troppo alte. Sono considerate delle piante basse quelle che raggiungono fino a mezzo metro.

Vuoi un giardino ordinato? ecco le 3 piante basse ideali da coltivare

Tra le piante basse da tenere nel proprio giardino troviamo l’Abelia. È un arbusto appartenente alla famiglia delle Linneaceae. Ne esistono circa 20 specie diverse. Questa pianta è originaria della Cina, ma ci sono alcune varietà che provengono dal Messico e dal Giappone.

Questa pianta è un arbusto sempreverde o semi-sempreverde, ha un portamento tondeggiante che può arrivare fino a mezzo metro di altezza, o poco più. Si presenta con dei fusti rossi, molto lunghi ma poco ramificati, le foglie invece sono piccole, ovali e con i margini dentati. I fiori invece sono bianchi o rosa e possono essere sia tubolosi che a campanula, dipende dalla varietà.

L’Abelia, non è difficile da coltivare e non richiede particolari cure. Può essere coltivata sia nel terreno che in vaso, che però deve essere abbastanza largo e profondo. Questo perché le radici devono avere lo spazio necessario per crescere e non soffrire. Il vaso va poi posizionato in pieno sole ma riparata dal vento.

Nella terra invece, deve essere impiantata ad ottobre o a novembre. Si deve mettere il vaso in acqua tiepida per 10 minuti, così da liberare più velocemente le radici. In una buca di almeno 30 cm, posizionare sul fondo della sabbia a grana grossa o argilla espansa. Mettere poi del terriccio e del concime organico. Inserire la pianta è riempire la buca. Si deve poi annaffiare la pianta con almeno sei litri di acqua.

Abbiamo poi l’Atriplex halimus, una pianta xerofila, psammofila, ed alofila. Fa parte della Famiglia delle Chenopodiaceae. È conosciuta anche come porcellana di mare. È una pianta sempreverde e si presenta con foglie di colore verde grigio, molto piccole e fitte. Resiste molto bene al freddo, alla siccità e alla salsedine. Per questo motivo, spesso le troviamo in località marine. Ha bisogno di un terreno sabbioso e ben drenato e anche di molto solo.

Come terza pianta da coltivare, abbiamo l’Aucuba, la quale appartiene alla famiglia delle Cornaceae ed è originaria dell’Asia.

L’Aucuba è un arbusto sempreverde e ha delle foglie verdi con delle macchie gialle. Può vivere sia a pieno sole che a mezz’ombra.