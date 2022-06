Attenzione alle lucertole: ecco cosa potrebbe accadere, pazzesco

I sintomi comuni dopo il morso sono:

Una volta staccata la lucertola, spesso restano dei frammenti di denti nella pelle che vanno rimossi per evitare infezioni, perciò bisogna fare attenzione alle lucertole!

Come guarire dal morso: attenzione alle lucertole

In commercio non è disponibile alcun medicinale per questa situazione; in caso di morso la ferita deve essere esplorata con un ago per vedere eventuali rimanenze di denti o altro e rimuoverle. Meglio se lo fa un medico; a prescindere se il morso sia velenoso o meno. In genere si da un trattamento simile alla guarigione dal morso dei serpenti.

Come catturare una lucertola

Se l’ospite indesiderato è entrato in casa, prima di spiacevoli inconvenienti. Ispeziona la stanza e cerca di capire da dove è uscita, se da qualche fessura oppure buco e quindi cerca di catturarla. Usa numerosi secchi o contenitori per riuscire a prenderla. Un trucco efficace potrebbe essere disegnare una fessura nel recipiente in modo tale che la lucertola possa cadere nel tranello, fallo con un pennarello o della vernice, se vuoi disegnarne o dipingerne una. Solo così magari riesci a prenderla ed eviti di farti mordere.

In alternativa se la vedi, avvicinati lentamente e spruzzagli dell’acqua fredda addosso. Se non si muove puoi metterle il secchio in testa e portarla fuori; Se si muove ancora dai una botta finale con un bastone o una scopa, ma devi essere veloce e non fare rumori, così non capirà niente!