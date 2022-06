Il Bitcoin, come sappiamo nasce nel 2009, da Satoshi Nakamoto. Dopo il crollo del mercato immobiliare americano e la bancarotta di Lehman Brothers, Satoshi annunciò la nascita di questa criptovaluta, che da lì a poco, sarebbe diventata la più conosciuta al mondo.

Anche se sono momenti difficili per questa moneta, c’è da dire che molte persone grazie ad essa sono diventate ricche. Un Bitcoin in questo periodo vale vale meno di 30 mila dollari, cioè meno della metà rispetto al novembre scorso. Questa moneta, come le altre, sono molto volatile e destano sempre molte preoccupazioni agli investitori.

C’è da dire però, anche con il crollo imminente, molti specialisti o analisti, sono fiduciosi e credono fortemente in una risalita. Un esempio è la Finder, che pensa che per la fine del 2022, il Bitcoin arriverà a 65.185$, quasi come nel novembre del 2021. Ben Ritchie, suppone invece una chiusura annua di quasi 100.000$. Ovviamente ci sono anche tanti pareri discordi, come ad esempio quello di Kate Baucherel, la quale pensa che il Bitcoin non avrà una rimonta e che chiuderà col il valori attuali. Mentre Dimitrios Salampasis, spera in una chiusura annua di 50.000$.

Chi ha comprato Bitcoin è ricco sfondato: ecco quanto vale oggi

Come abbiamo già detto in precedenza, il Bitcoin ha reso molte persone ricche sfondate. Chi ha rischiato e ha acquistato queste monete, all’inizio della loro comparsa, ormai è ricco. Il Bitcoin è nato nel 2009 e l’anno successivo valeva solo 10 centesimi. Chi ha investito 100 dollari, ha quindi comprato 1000 bitcoin.

Una cifra assurda, se si pensa a quanto valgono oggi. Se nel corso degli anni, non sono mai stati venduti o usati, si ha un patrimonio di circa 40 milioni di dollari. Questo solo con 100 dollari. C’è chi infatti, ha investito molto di più e ovviamente, ad oggi, ha guadagno molto di più, forse anche il doppio o il triplo.