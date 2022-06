Si torna dall’ambulatorio di analisi con la stampa dei vari valori del nostro organismo in busta chiusa e non si vede l’ora di poterla aprire e scoprirne i risultati, quasi fosse l’esito di un quiz o di un esame (che poi alla fine si chiamano “esami del sangue” per un motivo: ci danno in effetti i risultati dello stato di salute del nostro organismo, di come stiamo trattando il nostro corpo). Tra i valori che più spaventano, e a buon diritto, c’è il colesterolo.

Diciamo a buon diritto perché questo grasso è tra le principali cause di malattie cardiovascolari che possono portare alla morte questo perché il colesterolo appartiene alla classe dei “lipidi” o più comunemente grassi che, se in quantità eccessive nel sangue, vanno ad ostruire le vene e le arterie.

Qui però occorre fare una precisazione e distinzione molto importante tra il cosiddetto colesterolo buono (HDL) e il colesterolo cattivo (LDL); per cui sulla stampa delle analisi non bisogna tanto guardare i valori del colesterolo totale bensì quello dell’ LDL.

Colesterolo: cosa fare quando non si abbassa: parla l’esperto

Se questi valori risultano alti cosa bisogna fare? Eliminare tutti gli alimenti che nell’immaginario collettivo contengono questi grassi? Beh non necessariamente bisogna arrivare ad una soluzione cosi drastica; sicuramente gli alimenti di origine animale hanno tutti il colesterolo e quindi vanno diminuiti: latticini, formaggi, carne rossa, burro e uova.

Questi principalmente sono gli alimenti maggiormente sotto accusa; ma ripetiamo non bisogna farne un eliminazione totale bensì ridurne le quantità e associare più verdure all’alimentazione.

Ma c’è qualcosa che vada ad incidere positivamente facendo abbassare questi livello? Fortunatamente si, troviamo degli alleati in due aspetti importanti: il pesce che, sebbene animale, non contiene colesterolo anzi, esso contiene gli “omega 3” che vanno proprio ad abbassarlo.

Il secondo alleato fondamentale è quello di associare ad una corretta alimentazione una regolare attività fisica, anche la semplice corsetta fatta regolarmente senza necessariamente diventare dei Rambo.

Contro il colesterolo non c’è rimedio migliore in quanto l’attività fisica brucia i “grassi” appunto di cui come abbiamo detto il colesterolo fa parte. Dunque basta seguire questi semplici consigli per non temere più gli esami del sangue