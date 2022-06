L’amore fa fare cose “assurde” e pazze, a più riprese, in entrambi i sensi. In un contesto attuale che purtroppo a tratti continua far parlare per violenza, stalking altre cose decisamente negative nell’ambito del rapporto di coppia, un atteggiamento possessivo, pur se non “sfocia” nella pericolosità è sicuramente fastidioso da subire. Dopo aver affrontato il contesto femminile, è il momento di valutare i segni maschili più notoriamente possessivi, seppur per varie ragioni, dello zodiaco. Quali sono questi uomini?

Gli uomini più possessivi di tutti sono questi. Lo sapevi?

Pesci

E’ un possessivo “innocuo” in quanto sa bene di essere a volte inopportuno. Ma interpreta in maniera molto “appiccicosa” e costantemente spaventato, forse per timore di far naufragare la relazione, quando uno dei motivi che può scaturire la fine di un rapporto è proprio questo atteggiamento costantemente “Preoccupato” e ansioso nei confronti del partner.

Gemelli

In senso generale, soddisfare appieno un uomo Gemelli è realmente difficile. Questo perchè è molto umorale, del tipo imprevedibile. Lui ne è assolutamente consapevole e questo lo porta a preoccuparsi costantemente della natura del rapporto. Telefonate continue, messaggi uno dietro l’altro e guai ad apparire vaghi: l’uomo Gemelli inizierà una serie di congetture personali difficili da controbattere logicamente.

Cancro

Umorale anche il segno del Cancro ma tende verso il “tossico” con più difficoltà. Questo perchè vive il rapporto sentimentale con un’enfasi anche eccessiva, sia in un senso positivo che negativo. Perde la logicità residua quando è innamorato quindi la controparte deve continuamente convincerlo che “va tutto bene”.