Saper perdonare, guardare avanti dopo un errore o un torto, rappresenta una qualità jo da tutti ma neanche così impossibile da trovare. Se l’essere umano è per sua stessa natura fallace in termini di affidabilità, tendiamo ad apprezzare quando il perdono arriva in maniera non scontata ma sincera e attraverso una serie di step mentali. Ancune persone tuttavia non sono così “aperte” al perdono come pensiamo: le motivazioni sono varie, solitammente si tratta di scelte preventive. Secondo lo zodiaco questi sono i segni meno inclini questo concetto, e che non perdonano (quasi) mai.

I segni che non perdonano mai! Ecco quali sono per lo zodiaco

Gemelli

Quelli che vorrebbero ma che non riescono. In sostanza, anche se comprendono le motivazioni di un errore altrui, e giustificando ogni forma di “scusa di sorta”, quando si delude un Gemelli si “rompe” qualcosa nella fiducia e raramente questa sorta di “ferita” si rimargina completamente.

Scorpione

E’ un selettivo, e lo è anche a causa di una tendenza piuttosto diffusa a valutare con occhi molto clinici un comportamento. Scorpione perdona poco e in specifiche condizioni sopratutto perchè in senso generale non ama essere preso in giro, e sopratutto, perchè detestano rivedere le proprie posizioni su qualcuno.

Cancro

Un mix di entrambi i segni: odiano essere trattati come “stupidi” (anche se dall’altra parte non c’è intenzionalità), e dall’altra, trattandosi di personalità ultra sensibili e difficili da accontentare, il perdono rappresenta una forma di debolezza intrinseca per i nati sotto questo segno. Essere perdonati da un Cancro è un bel traguardo.