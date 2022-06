Una delle cose peggiori da subire è essere giudicati in maniera preventiva, semplicemente in base al nostro aspetto, alla nostra provenienza oppure ad altri fattori che non fanno parte delle scelte personali. Anche se è considerato indubbiamente un “difetto”, frutto della pigrizia e di una chiusura mentale vera e propria, rappresenta una forma di semplificazione “normale” per la nostra mente. E’ infatti necessario, sopratutto per alcune persone, provare a non ragionare ed esporre un modo pregiudiziale. Quali sono i segni zodiacali che tendono ad avere più pregiudizi?

I segni con più pregiudizi dello zodiaco: Quali sono?

Capricorno

Anche seza cattiveria, Capricorno è una persona che inevitabilmente si fa condizionare dalle aspettative e quindi “cade” nel pregiudizio. Prima di forgiare un’idea su qualcuno, tende a farsi un’idea preventiva ma non essendo “perfetto” si affida sopratutto alle dicerie e ai vari rumors che inevitabilmente condizionerebbero chiunque, e loro non sfuggono a questa “regola”.

Leone

E’ una personalità semplice, che tende alla superficialità spiccata. Pensare troppo a lungo sui concetti profondi non fa per Leone che preferisce semplicemente prendere la vita come viene. Questo vale anche quando conosce qualcuno di nuovo: il pregiudizio fa parte della sua personalità ma non vi è mai “cattiveria” nel manifestarlo. Bisogna essere pazienti.

Ariete

Utilizza, senza volerlo, il giudizio come arma semplifica giudizi. Ariete è sempre di fretta, è un segno impulsivo e fortemente energico, che appare superficiale ma che a sua parziale “discolpa” non si fa problemi ad ammettere di aver sbagliato ad esporsi in un senso o nell’altro.