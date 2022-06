Pochi contesti hanno un’importanza così capillare e decisa sulle nostre vite come quello lavorativo: il “sogno” della maggior parte di noi è di fare un lavoro che non risulti essere tale, come “obbligo”, anche se la maggior parte di noi non ha questa fortuna. In generale l’aspetto professionale è quello che maggiormente ci mette alla prova, e se buona parte di noi non può giurare di amare il proprio lavoro anche se rappresenta quello che facciamo meglio, per altri il concetto di lavorare rende assolutamente felici e soddisfatti. secondo lo zodiaco i segni che presentano con più frequenza questa tendenza sono i seguenti.

I segni zodiacali che amano lavorare! Li conosci? Ecco quali sono

Leone

Non sono i più produttivi ma non si fanno mai colpire dallo stress, e anche se non si trovano in una condizione lavorativa felice, riescono farsi piacere tutte le sfaccettature che contraddistinguono un contesto lavorativo. La cooperazione, la compagnia, le pause e tutta una serie di riti che fondamentalmente apprezza molto.

Vergine

E’ un maniacale, e pur essendo mediamente pigro, il lavoro diventa molto presto parte del tran tran quotidiano. Quando lavora molto “maledice” il proprio mestiere ma in mancanza di “cose da fare” è il primo a rimpiangerlo.

Gemelli

Ama sentirsi importante e parte di “qualcosa”: solitamente Gemelli trova una forma di soddisfazione percepibile anche dall’esterno quando lavora. Rappresenta appieno la tipologia di persone che “vivono per lavorare”, quando per la maggior parte degli individui è il contrario. Di contro, tende ad essere costantemente vittima dello stress.