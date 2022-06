Oroscopo Branko settimana dal 6 al 12 giugno 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 6 al 12 giugno 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Giugno è appena iniziato e ha già riservato le prime sorprese ai segni zodiacali. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì Marte e Giove aiuteranno gli Areite in carriera. Martedì sentirai la stima delle persone intorno a te. Il weekend, tra sabato e domenica, sarai travolto da un’ondata di passionalità e di eros.

Toro

Lunedì, grazie a Venere e Luna in buon aspetto, ti sentirai particolarmente amato. Mercoledì sarai occupato a portare avanti un progetto condiviso con altri. Sabato occorrerà nuovamente maggiore cautela, per tenere il tuo malumore sotto controllo.

Gemelli

Lunedì spariranno tutte le contraddizioni e le ambiguità che ti hanno tenuto sulle spine finora. Mercoledì le stelle ti inviteranno a voltare pagina e buttarti, una volta per tutte, il passato alle spalle. Venerdì un incontro felice potrebbe cambiarti la giornata.

Cancro

Lunedì un amore timido potrebbe affacciarsi nella tua vita. Mercoledì sarà una giornata contraddistinta da schermaglie. Servirà molta prudenza, per non rispondere alle provocazioni. Sabato qualche Cancro sarà tentato da piccole o grandi trasgressioni.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà in maniera molto interessante. Lunedì le stelle favoriranno le contrattazioni: approfittane, per chiudere buoni affari. Giovedì potrai firmare un contratto, senza timori. Domenica alcuni parenti anziani potrebbero aver bisogno di te o farti preoccupare.

Vergine

Lunedì l’opportunità di un inaspettato viaggio all’estero potrebbe saltare fuori di punto in bianco. Giovedì le stelle favoriranno le questioni finanziarie, gli investimenti in banca. Dovresti approfittarne. Sabato sarà la giornata ideal per passare una o due giornate fuori città insieme agli amici.

Bilancia

Lunedì gli astri favoriranno le trattative immobiliari, mentre martedì potresti essere colto da un improvviso ripensamento riguardo una persona. Giovedì il cielo ti incoraggerà a portare più leggerezza nella tua vita, nonostante il periodo non sia dei migliori.

Scorpione

Lunedì potrai portare avanti i tuoi ideali con enormi soddisfazioni. Martedì il primo quarto di Luna potrebbe portarti una nuova conoscenza molto utile. Giovedì dovrai cercare di alleggerirti un po’ dal peso di troppi pensieri. Prova a sgombrare la mente.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana inizierà alla grande! Lunedì sarai spinto a metterti in gioco per inseguire delle idee ambiziose. Martedì, sa ti sentirai fuori forma, ti converrà fare un veloce check up. Sabato sarà la giornata perfetta per chiudere una volta per tutte con il tuo passato.

Capricorno

Lunedì qualche Capricorno sarà in trasferta per un’occasione di lavoro interessante. Mercoledì Urano potrebbe cambiarti le cose di punto in bianco e convincerti a cambiare corso di studi, master. Sabato una tentazione sexy potrebbe farti cedere…

Acquario

Lunedì sarai colpito al cuore in modo del tutto inaspettato. Martedì qualche Acquario sarà occupato con questioni legate all’eredità, alla divisioni di beni. Sabato un rivale potrebbe spuntare all’improvviso e darti del filo da torcere. Ti converrà affilare gli artigli e studiare un piano efficace.

Pesci

Lunedì le stelle favoriranno le collaborazioni, il lavoro in team, i contatti. Mercoledì un’agitazione crescente potrebbe causarti una notte insonne. Venerdì potresti trovare un finanziatore, uno sponsor disposto a pagare per un tuo progetto.