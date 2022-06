Oroscopo Paolo Fox settimana dal 6 al 12 giugno 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 6 al 12 giugno 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di giugno è appena cominciato. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana potrebbe riservarti qualche bella sorpresa, nel lavoro o in amore. SE in passato ci sono stati dissapori con il partner, nei prossimi giorni dovresti provare a chiarirli. Le stelle ti daranno una grossa mano. Occhio a giovedì e venerdì: ti aspettano due giornate particolarmente nervose.

Toro

La settimana comincerà molto bene. Lunedì e martedì avrai la Luna e Venere, le due signore dello zodiaco, in ottimo aspetto. Potrai darti da fare per risolvere tensioni o discussioni passate in amore. I single potranno uscire e iniziare a guardarsi intorno. Chissà che un amico non si trasformi in qualcosa di più. Sabato e domenica le giornate più agitate: ti occorrerà molta prudenza, per evitare nuove tensioni in famiglia.

Gemelli

Si preannuncia una settimana molto promettente di un periodo ricco di nuove opportunità. Tu, però, dovrai avere coraggio e metterti in gioco. Potrai realizzare grandi cose, nel lavoro e in amore. Lunedì e martedì, purtroppo, una Luna storta potrebbe suscitarti un po’ di nervosismo o un calo fisico. Già a partire da mercoledì pomeriggio avrai modo di recuperare bene.

Cancro

La prossima settimana partirà con qualche tensione di troppo. In questo momento sei molto preoccupato per i soldi, la casa, i figli e il lavoro. Qualcosa non va con i colleghi o con il capo. Cerca di non arrabbiarti, specialmente intorno a giovedì e venerdì. Weekend intrigante per l’amore: perché non programmi qualcosa di bello con la persona amata?

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana si preannuncia molto promettente. Lunedì ti alzerai dal letto con una grinta invidiabile. Nel corso dei prossimi giorni avrai modo di ottenere dei successi nel lavoro o di lasciarti alle spalle una situazione di stallo. Particolarmente interessanti le giornate tra giovedì e venerdì, quando potrai contare su Luna, Sole, Marte e Giove in aspetto favorevole.

Vergine

La settimana comincia con una magnifica Luna nel segno, lunedì e martedì. Si prospettano 48 ore interessanti, che ti consentiranno di recuperare in amore e di vivere cambiamenti entusiasmanti nel lavoro. Molto interessanti anche le giornate di sabato e domenica: dovresti sfruttarle al massimo, dando spazio all’amore. Saranno favoriti i nuovi incontri.

Bilancia

La settimana comincerà con qualche pensiero di troppo. Non stai vivendo un periodo facile e di recente potresti aver vissuto un situazione difficile, forse un problema personale, fisico. Lunedì sarà una giornata piuttosto sottotono. Approfitta di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà nel tuo segno, per ritrovare più forza. Sono giornate importanti per chi deve parlare chiaro in amore.

Scorpione

La tua settimana comincerà molto bene. Lunedì e martedì avrai una buona vitalità. Riuscirai a recuperare la serenità, dopo quindici giorni particolarmente pesanti nel lavoro. Approfittane, per dare più spazio all’amore. E, soprattutto, inizia fare progetti speciali per sabato e domenica, due giornate che si prospettano molto intriganti per la vita sentimentale.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana comincerà con qualche tensioni in sospeso. Lunedì e martedì ti converrà avere prudenza e cercare di mantenere la calma, Se ci sarà da chiarire con una persona, sfrutta questi giorni per muoverti. Molto interessanti le giornate centrali, intorno a mercoledì e giovedì. Approfittane, per metterti in gioco nel lavoro, proporti, iniziare un nuovo progetto. Anche in amore, con Marte in aspetto favorevole, potrai ritrovare una buona sintonia, fare conoscenze intriganti, se lo vorrai.

Capricorno

La settimana inizierà un po’ sottotono. Lunedì e martedì sarai tormentato ancora da qualche dubbio, da preoccupazioni riguardo la casa, il lavoro. Sono giorni che ti inducono a fermarti e rivedere ogni cosa, se sarà necessario, ricominciare da capo, chiuder dei rapporti che non vanno più avanti. Sabato e domenica saranno due giornate che ti aiuteranno a recuperare in amore. Sfruttale al meglio, cercando di riavvicinarti al partner. Evita ogni polemica o discussione.

Acquario

La tua settimana ti porterà a vivere nuovi momenti di nervosismo. Sono giornate un po’ agitate, forse con qualche difficoltà nel lavoro o con i soldi, ma alla fine ne uscirai vincente. In amore sono particolarmente stuzzicanti le relazioni con il Sagittario e il Capricorno. Mercoledì e giovedì si preannunci 48 ore molto interessanti: dovresti sfruttarle al meglio, mettendoti in gioco, incontrando nuova gente. Occhio al fine settimana: potrebbe tornare un po’ di agitazione!

Pesci

La settimana comincerà piuttosto male. Lunedì e martedì dovrai affrontare una Luna opposta che ti farà sentire un po’ di stress, il peso delle molte responsabilità, degli impegni di lavoro. Per fortuna il fine settimana, con una splendida Luna in Scorpione, riuscirai a recuperare energia e vitalità. Usa queste giornate per portare avanti i progetti professionali in vista di un autunno che ti ricompenserà di tutti gli sforzi compiuti.