Le scarpe, sono molto scomode da pulire, soprattutto se bianche, perché si potrebbero rovinare. Si preferisce lavare le scarpe in lavatrice perché è più comodo e veloce, ma se non lo si fa nel modo giusto, rischiamo solo di doverle buttare.

Bisogna fare attenzione ovviamente al tipo di scarpa, al tessuto o alla presenza di stampe. Vediamo quindi come muoverci senza rovinare le scarpe in lavatrice. La prima vera domanda che quasi tutti si pongono è che se effettivamente si possono lavare o meno le scarpe in lavatrice. La risposta è ovviamente si, ma con alcune accortezze.

Scarpe bianche in lavatrice? Attenzione! ecco come non rovinarle

Come abbiamo già detto, quando si decide di usare la lavatrice, dobbiamo conoscere il materiale di cui è fatta la scarpa, dato che ci sono diversi modi, per ogni materiale.

Di solito queste istruzioni si trovano tranquillamente sull’etichetta, ma si può cercare anche su internet. Ad esempio se la scarpa è fatta di un materiale più resistente come nylon, cotone e poliestere è difficile che si rovini. Vediamo quindi come lavare quelle da ginnastica, molto più facile, rispetto ad altre.

Per prima cosa si devono togliere i lacci e le suole e inserite le scarpe in una sacca o una piccola busta traforata. Mettetele poi in lavatrice e impostatela su un lavaggio poco invasivo, come il ciclo per i delicati o un ciclo breve a 30 gradi. Si può utilizzare anche un foglietto di carta bianco o un po’ di amido spray. Anche la centrifuga è importante, se è indispensabile, si possono lavare le scarpe ginnastica facendo la centrifuga, ma la scarpa potrebbe comunque rovinarsi.

Discorso diverso per le scarpe di pelle. Controllate innanzitutto l’etichetta, che vi darà tutte le indicazioni necessarie. Togliete poi tutti gli accessori rimovibili e anche questa volta devono essere inserite dentro ad una federa o un sacchetto traforato. Per il lavaggio bisogna usare una temperatura bassa, così da non rovinarle. Perfetta è una temperatura tra i 40 e 60 gradi. Si può utilizzare anche il ciclo delicato.

Bisogna scegliere attentamente anche il detersivo o il prodotto da usare. Si possono lavare le scarpe bianche con la candeggina? Sebbene, la risposta è si, è molto pericoloso per la scarpa. È meglio utilizzare dei detersivi con candeggina integrata, non particolarmente aggressivi. Questi prodotti, se considerati troppo aggressivi si possono diluire con l’acqua.