Se conosci questo trucco, avrai un prato da giardino perfetto

Per avere un prato da giardino perfetto per tutta l’estate ti basterà seguire pochi e facili consigli dati dagli esperti giardinieri. Non è facile così come sembra avere un giardino e un prato sempre curati e perfetti. Sono molte le variabili che entrano in conflitto e senza pensarci potremmo ottenere un giardino che pare scampato da una guerra civile.

Innanzitutto è fondamentale offrire una base solida su cui l’erbetta del prato da giardino possa crescere. Le piante non hanno delle particolari esigenze ma necessitano del giusto PH e di un terreno adatto. Prima di piantare la nostra erbetta, dunque, dovremo rimestare completamente il terreno così da renderlo più arioso e pronto per accettare il concime.

Dal fiorista o dal vivaista potrai trovare i concimi specifici per i prati da giardino. Dovrai rimestare terreno e concime in maniera che la distribuzione risulti uniforme e sistematica. Al termine di questo lavoraccio (si fa un gran fatica, credimi!) otterrai una messa a dimora perfetta in cui far crescere la nuova erbetta.

Come avere un prato da giardino perfetto: il trucco

Il trucco in questione per avere un prato da giardino perfetto è quello di lasciare il terreno rimescolarsi con il concime e di aspettare prima di buttare i semi per far crescere l’erba. Aspettare cosa? Ti starai chiedendo. Ciò che dobbiamo aspettare è la pioggia che sarà in grado di umidificare in modo omogeneo il terreno e di renderlo perfetto per fare attecchire i semi.

L’annaffiatura fatta con la canna dell’acqua o con delle speciali pompe non ha lo stesso effetto benefico della pioggia, la quale garantisce dei risultati sorprendenti. Quindi, ciò che dobbiamo fare è aspettare le prime gocce di pioggia e spargere i nostri semi. Armiamoci dunque di ombrello e usciamo a cantare e a seminare sotto la pioggia. Potrebbe essere un’occasione divertente per coinvolgere tutta la famiglia.

L’acqua distribuirà i semi in profondità e darà l’umidità e la temperatura giusta affinché crescano e si sviluppino in nuove piantine di erba. Vedrai comparire i primi ciuffi di erba già dopo qualche giorno, massimo una settimana e noterai come si saranno distribuiti in maniera uniforme. Ora ciò che dovrai fare è mantenere questa temperatura umida ideale proseguendo a innaffiare tutti i giorni. Non servono delle gran quantità di acqua ma un contributo costante e uniforme.

Cosa faccio se si presentano delle zolle senza erba?

Tieni da parte dei sementi utili a riempire degli spazi che possono risultare senza erba. Può succedere infatti che non attecchisca da tutte le parti, soprattutto negli angoli, e sarà quindi necessario ripassare alcune zone. Le prime due settimane di semina saranno quelle più impegnative in cui dovremo controllare quasi quotidianamente che la nostra erbetta cresca bene ed esattamente come desideriamo.

Una volta che la distribuzione di erba sarà omogenea e vedremo comparire la forma di un prato da giardino praticamente perfetto potremo esultare e iniziare a sistemare il resto dei componenti di arredo. Se vogliamo mettere tavoli, sedie, amache, eccetera, attendiamo almeno due settimane che l’erba cresca e si fortifichi.