Se hai più di 50 anni e hai il diabete, NON fare queste cose in estate

Se hai più di 50 anni e soffri di diabete dovrai fare attenzione a non mettere a repentaglio la tua salute durante l’estate. In questa stagione, infatti, le persone tendono a lasciarsi andare e a dimenticare di seguire una dieta bilanciata, fare attività fisica regolare e soprattutto bere la giusta dose di acqua quotidiana. Tutte queste dimenticanze però hanno un prezzo molto salato in termini di benessere psicofisico.

Se hai più di 50 anni non dimenticare mai in estate di fare queste cose

Il primo aspetto preoccupante che rilevano gli speciali durante l’estate è quello di accantonare temporaneamente le nostre patologie. Solo che la salute non va in vacanza in estate. E continuiamo a portarci dietro le nostre piccole magagne. Se hai più di 50 anni e soffri di diabete non devi mai dimenticare la tua malattia e tutte le problematiche a essa associata.

Quindi, ciò che non dovrai mai fare è dimenticare di bere ma anzi dovrai aumentare il contributo idrico. Per fortuna in estate si consuma più verdura fresca e questo aumenta l’apporto di acqua. Però, in linea generale, in estate dovremmo bere ogni giorno almeno 2 litri di acqua mentre in inverno possiamo raggiungere un minimale di un litro e mezzo. Come ingeriamo i liquidi? Attraverso le bevande come l’acqua, la quale la possiamo aromatizzare con limone, menta e altre erbe aromatiche. Possiamo bere il latte vegetale al cocco, alla soia, all’avena, al riso, facendo attenzione che non comprendano un alto dosaggio di zuccheri. E bere tisane fredde preparate per l’occasione.

Con la scusa del caldo molte persone interrompono l’attività fisica. Però non dobbiamo dimenticare che lo sport non solo aiuta il corpo a mantenersi in forma ma favorisce anche la concentrazione e la lucidità mentale. Per cui potremmo cambiare la nostra attività sostituendola con delle passeggiate serali, delle nuotate al mare o dei giri in bici. In questo modo renderemo più interessante e variegata la nostra quotidianità.

Facciamo particolare attenzione a ciò che mangiamo in estate. Frutta fresca e gelati ci richiamano con versi che ricordano le sirene di Ulisse ma se abbiamo più di 50 anni e soffriamo di diabete potrebbero danneggiare la nostra salute. Quindi non esageriamo con gli alimenti zuccherini pur sempre consumandone di tanto in tanto. Insomma, non dobbiamo eliminare tali alimenti ma limitarli.

Altri aspetti a cui fare attenzione

Il caldo può rivelarsi pericoloso per chi ha più di 50 anni perché potrebbe causare disidratazione e cali di pressione improvvisi. Non mettiamoci in ambienti troppo riscaldati e cerchiamo sempre di stare in locali arieggiati. E, soprattutto, evitiamo gli sbalzi di temperatura improvvisi dal freddo del condizionatore alla calura esterna.

Rivediamo insieme al nostro medico o al diabetologo il trattamento farmaceutico che stiamo seguendo. Può essere che in estate il dosaggio di certi farmaci vada aumentato o diminuito in base alle condizioni atmosferiche o al cambio di ambiente dovuto alle vacanze. E non dimentichiamoci di fare dei controlli giornalieri dei valori glicemici così da avere sempre sotto osservazione la situazione. Per il resto godiamoci l’estate e il tempo libero.