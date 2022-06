Tende sporche? Ecco come smacchiarle con il metodo della nonna

Le tende sporche non sono difficili da smacchiare basta conoscere i segreti e i trucchetti della nonna per velocizzare il processo. Le tende possono apparire bianche e intonse ma non appena andiamo a lavarle ci accorgiamo subito di quanto siano sporche. Questo perché sono dei ricettacoli naturali di sporcizia e polvere che si incastrano fra le fibre del tessuto.

Di conseguenza andrebbero lavate almeno una volta al mese così da far ritornare le tende al loro colore originale. Inoltre, quando le laviamo sono capaci di disperdere nella stanza e negli ambienti un profumo di pulito ineguagliabile. Se abitiamo in una via che si affaccia su una strada trafficata dovremo pensare ad aumentare la frequenza di lavaggio.

Come smacchiare le tende sporche con il metodo della nonna

Prima di buttare le tende sporche in lavatrice le dobbiamo smacchiare perché per qualche motivo hanno assunto una colorazione diversa in una parte del tessuto. In questo ci aiuterà il bicarbonato di sodio. Basterà realizzare una pastella con una porzione di bicarbonato di sodio, 2 o 3 cucchiaini di succo di limone e un po’ di acqua. Dovremo poi sfregare in modo delicato e non troppo aggressivo la parte da trattare e lasciare agire il prodotto per un paio di ore.

In alternativa possiamo usare una soluzione di aceto di mele o aceto bianco di vino mescolato all’acqua da spruzzare sulla macchia. Dovremo lasciare agire il prodotto per almeno 3 o 4 ore prima di buttare le tende in lavatrice. Le tende in lavatrice hanno bisogno di un lavaggio delicato affinché non si rovinino le fibre del tessuto con il quale sono composte.

Le regole di lavaggio in lavatrice

Non usiamo mai dell’ammorbidente per lavare le tende perché le appesantirebbero inutilmente e non riuscendo a risciacquarle bene darebbero un aspetto sciatto, quasi sporco. Il contrario di ciò che vogliamo ottenere. Piuttosto mettiamo mezzo bicchiere del nostro aceto di mele che svolge la funzione al posto dell’ammorbidente.

Scegliamo un programma lento in modo che faccia molti giri di centrifuga. Ciò si rende necessario al fine di pulire bene le fibre del tessuto ed eliminare la polvere e lo sporco che all’interno delle stesse si è andato a insinuarsi. Inoltre, questo tipo di lavaggio delicato manterrà più a lungo e costante nel tempo la bellezza delle tende.

La fasce di asciugatura delle tende sporche

Oramai a questo punto, si spera, le tende non saranno più sporche e andranno stese ad asciugare. Abbiamo bisogno di molto spazio e un’altezza elevata così da non doverle piegare ed evitare di passare il ferro da stiro. Stendiamo le tende, dunque, in altezza e lasciamole asciugare diritte. Ci vorrà almeno una giornata ma dipende dal tempo e dal tipo di tessuto.

Seguendo questo metodo non si formeranno delle pieghe e non dovremo ricorrere al ferro da stiro. Piuttosto se proprio si rende necessario fare un giro di stiratura preferiamo usare il ferro a vapore che è meno aggressivo e rischia di rovinare meno le fibre del tessuto della tenda. Oppure portiamole in lavanderia dove faranno un lavoro altrettanto perfetto.