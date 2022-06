Il sole può essere un ottimo alleato ma anche il peggior nemico delle piante. Infatti non tutte amano, o più precisamente, riescono a vivere al sole. Quando si decide di coltivare qualcosa, che sia in giardino o in vaso, bisogna informarsi bene sia sull’ambiente che si ha a disposizione, sia sul tipo di pianta si vuole acquistare. Vediamo quindi quali sono le piante che resistono al sole.

Ufficiale: queste piante resistono in pieno sole meglio di tutte: la lista

Tra le piante più resistenti al sole, troviamo la Calibrachoa, è simile alla Petunia e fiorisce da aprile a ottobre. È una pianta a cascata è resiste sia al caldo che al freddo. Preferisce ovviamente delle posizioni soleggiate e non resiste a temperature inferiori ai 5°C. Non ha bisogno di molte cure, quindi è ottima per chi non ha molto tempo o non ha il cosiddetto ‘pollice verde’.

Anche la Gazania è molto diffusa sia in terra che in vaso. Anche in questo caso, i fiori sbocciano da aprile a ottobre e sono simili a grosse margherite. La particolarità di questa pianta è che i fiori si aprono solo quando c’è il sole. È facile da coltivare e non richiede troppi accorgimenti.

Passiamo ora all’Hibiscus, conosciuto anche come come Ibisco. Si presenta con fiori a 5 petali a forma di imbuto. Fiorisce da giugno a settembre e sopporta molto bene il sole diretto e il clima molto caldo. Non sopporta l’inverno, quindi nelle stagioni fredde si può coltivare solo in casa. Di solito questi fiori li troviamo spesso nelle siepi.

La Platycodon è una pianta perfetta sia per essere messa in pieno sole, sia s mezz’ombra. Non teme il gelo, quindi non bisogna spostarla in inverno, ma ovviamente non fiorirà, ma non buttatela, la pianta è viva e ricomincerà a fiorire ad inizio primavera. Spesso viene usata per bordature e aiuole ma può essere coltivata anche in vaso.

La vinca è una pianta facile da coltivare e non richiede molte cure, infatti cresce bene in qualsiasi terreno. Resiste molto bene al sole e al caldo. È una pianta che tende a formare cespugli. Inoltre, è conosciuta anche come Pervinca.