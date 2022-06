In un mondo che necessita con sempre maggior costanza una più che discreta dose di razionalità per “avere la meglio” nei confronti della stragrande maggioranza dei contesti. Una persona razionale risulterà per forza di cose ancorata alla realtà e sarà probabilmente la più indicata nell’affrontare i problemi. Esistono comunque moltissime persone che invece manifestano una certa dose di difficoltà a mantenere un atteggiamento razionale, anzi, sono considerabili senza dubbio irrazionali. Quesot significa che non riescono o non vogliono comportarsi in modo “maturo”, seguendo una linea logica. Quali sono, secondo lo zodiaco segni più irrazionali?

Attenzione agli “irrazionali” dello zodiaco: ne conosci qualcuno?

Cancro

Sono perfettamente consapevoli della necessità di apparire razionali, prendere decisioni che abbiano un senso logico anche a costo di apparire “distaccati”: Cancro però manifesta problemi a fare tutto ciò, essendo un emotivo nato. Anche se le intenzioni sono sempre “corrette” non può fare a meno di comportarsi in modo irrazionale.

Ariete

Troppo testardo ed orgoglioso per “guardare a fondo” di una situazione. Difficile da far ragionare quando qualcosa non va secondo i suoi piani, ecco perchè non è certamente il maestro della pianficazione. Ariete agisce in base al proprio impulso e non c’è quasi niente che possa costringerlo ad essere più razionale.

Toro

Strano vedere Toro in lista? Non troppo: sono personalità molto affidabili ed empatiche ma allo stesso tempo non riescono a “star fermi un attimo”, emotivamente parlando. Anche un piano ben congegnato inevitabilmente viene influenzato in modo importante dai nati sotto questo segno. E’ molto difficile vederli “rigare dritto”.