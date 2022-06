Con l’arrivo della bella stagione ritornano anche le mai amate zanzare: questi insetti infatti sono tradizionalmente associati al caldo e all’umidità, e sopratutto nelle zone che presentano questa forma di clima, tendono ad esere un problema vero e proprio, oltre che un fastidio. Il mercato è costellato da numerosi prodotti che fanno uso di tecnologie e principi molto diversi, a partire dagli insetticidi di varia natura e strumenti che fanno uso di elettricità. La “guerra” contro le zanzare non prevede solo l’eliminazione fisica ma anche e sopratutto un fattore “deterrente” che può essere costituito anche da qualcosa di naturale e quindi non dannoso per l’ambiente e per noi stessi.

Come allontanare le zanzare: ecco l’ingrediente misterioso, pazzesco

Trattandosi di una costante diffusa da secoli, l’opera di contrasto delle zanzare fa spesso ricorso ad oggetti che fanno parte della nostra quotidianità. Un esempio molto diffuso di rimedio anti zanzare completamente naturale è costituito da limone ed aceto. Entrambe le sostanze infatti fungono da “repellente” naturale, ma che possono essere ancora più efficaci se combinati: è sufficiente infatti unire delle fette dell’agrume con l’aceto e porre il tutto nei pressi dei luoghi dove questi insetti sono soliti “transitare”, ad esempio in corrispondenza di porte e finestre.

Altro metodo molto valido è rappresentato dal caffè, per molti di noi una “dipendenza” ma per le zanzare rappresenta qualcosa di estremamente fastidioso. Ogni forma dell’aroma di caffè risulta essere utile per quest’opera di “deterrente”: il caffè in polvere se posto in alcuni punti della casa aiuta a mantenere questi fastidiosi insetti lontani, mentre i fondi di caffè, oltre ad essere un’eccellente idea per i vasi delle piante (come nutriente a tutti gli effetti) riesce a tenere lontane le zanzare dalle case.