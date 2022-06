Con questi ingredienti naturali eliminerai i cattivi odori in casa: “wow!”

Per fortuna esistono diversi metodi naturali per eliminare i cattivi odori in casa, i quali si adattano a diversi tipi di esigenze. Non è necessario, dunque, acquistare i classici profumatori spray o solidi che si vendono al supermercato ma fornirsi di qualche utile pianta aromatica e di altre sostanze che teniamo sicuramente nella dispensa della cucina.

Il magico potere delle piante aromatiche per eliminare i cattivi odori in casa

Siamo soliti utilizzare le piante aromatiche nei nostri cibi ma sono utili anche per profumare gli ambienti e da utilizzare nelle nostre preparazioni casalinghe di prodotti estetici fai da te. Tra tutte spicca sicuramente l’alloro per la sua intensa profumazione che garantisce l’eliminazione dei cattivi odori in casa.

Come utilizzare l’allora per profumare? Basterà realizzare un semplice macerato mettendo a bollire dell’acqua. Quando si sarà raggiunta l’ebollizione buttiamo una decina di foglie di alloro e fin da subito la pianta esprimerà tutto il suo potenziale profumo andando a cancellare odore di fritto, di fumo o di chiuso. Possiamo poi mettere il macerato in una bottiglia, dopo averlo filtrato, e miscelandolo ancora una volta a un’altra dose di acqua inserirlo in uno spruzzino. Con questa soluzione andiamo a profumare il divano, i cuscini, le coperte e le tende qualora avessero assorbito anch’esse il cattivo odore.

Una soluzione rapida da utilizzare quando non abbiamo troppo tempo a disposizione è quello di tagliare un rametto di rosmarino e di passarlo a fiamma bassa sopra il gas. In questo modo disperderà il suo olio essenziale e profumerà l’ambiente della cucina. In alternativa possiamo mettere i rametti di rosmarino secco in un brucia essenze con un po’ di olio e lasciare che il suo odore contrasti un altro sgradevole presente in un’altra stanza. Questa soluzione è ottima in bagno.

Bicarbonato di sodio e aceto di mele

Un altro importante contributo capace di eliminare i cattivi odori in casa ci viene fornito dal bicarbonato di sodio e dall’aceto di mele. Questi due prodotti assieme sono ottimi con i tessuti perché eliminano cattivi odori e batteri senza rovinare le fibre. Sono ideali anche da mettere in lavatrice grazie al loro potere disinfettante.

Possiamo utilizzare l’aceto di mele anche per lavare i nostri pavimenti. Basterà aggiungere mezzo bicchiere di aceto al contenitore dell’acqua per lavare i pavimenti. Questa soluzione è utile quando i nostri amici a quattro zampe hanno lasciato, ahimè, un ricordino non troppo piacevole in casa. L’aceto è capace di eliminare il pessimo odore in poche passate di spazzolone.

Il bicarbonato di sodio mischiato all’acqua è utile per eliminare la muffa così da ripristinare un odore di fresco e contrastare l’odore di chiuso e stantio. Basterà miscelare i due ingredienti assieme e passare con un panno in microfibra sulle pareti interessate dall’attacco di muffa. Infine, aceto di mele o di vino bianco, bicarbonato di sodio e un goccio di limone formano assieme un disinfettante naturale e profumato da passare per pulire le superfici della cucina e del bagno. La casa sarà subito immersa in un profumo di pulito.