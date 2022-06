Desideri le lucciole in giardino? Ecco il segreto per attirarle

Avere le lucciole nel proprio giardino sarebbe un sogno. Molti pensano che sia impossibile, solo una fantasia, ma la verità è un’altra. Si possono attirare le lucciole proprio nel nostro giardino. Le lucciole sono esseri viventi molto magici in grado di produrre una luce calda intensa ottimo per delle serate romantiche. Vediamo come fare avverare questo sogno.

C’è da dire però che negli ultimi tempi questi piccoli animaletti stanno scomparendo infatti sono a rischio di estinzione, si possono notare però negli ultimi giorni di maggio inizio giugno.

Andiamo quindi a scoprire come attrarre queste lucciole nel nostro giardino. Ovviamente questo non può succedere se si vive in una grande città con molto smog, ma in altre circostanze ad esempio in un paese in montagna è facile attrarle.

Prima di vedere come vediamo effettivamente cosa sono le lucciole. Questi piccoli animaletti appartengono alla famiglia dei coleotteri e in particolare alla famiglia delle Lampyridae.

Si illuminano grazie all’iridescenza dovuta alla reazione tra ossigeno e luciferasi, enzima presente nell’addome dell’insetto.

Questa luce viene usata dagli lucciole sia durante la fase del corteggiamento , sia per difendersi dai predatori infatti questa luce rende questi animali tossici e quindi non commestibili.

Sono difatti animali molto sensibili e come dicevamo prima in via d’estinzione quindi non li troveremo in ambienti con molto smog o in terreni artificiali.

Desideri le lucciole in giardino? Ecco il segreto per attirale

Innanzitutto per attirare le lucciole nel nostro giardino dobbiamo essere fortunati e individuare una colonia. Dopodiché possiamo piantare le loro piante preferite nel nostro giardino come ad esempio il tarassaco, la lavanda, il gelsomino e le margherite.

Questi animali tendono a stare sui fili d’erba più alti quindi quando andiamo a potare le nostre piante dobbiamo fare attenzione a non ucciderle. Inoltre dobbiamo invitare tutti i prodotti chimici per la cura del nostro giardino così da non avvelenarli. Quindi andiamo a sostituire tutti questi prodotti chimici con prodotti naturali e biologici.

Possiamo anche mettere delle piccole bacinelle di acqua sparse per il giardino dato che ne hanno molti bisogno. Possiamo anche installare dei piccoli cespuglietti affinché si riparino. Un altro trucchetto per attirare le lucciole è non accendere le luci di sera così da farle avvicinare saranno loro quindi ad illuminare il giardino.

Le lucciole oltre ad essere molto belle sono importanti anche per mantenere la biodiversità sul pianeta come le api, le lucciole e le rondini.