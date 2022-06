Ecco 3 consigli per illuminare il terrazzo in modo originale e suggestivo

Illuminare il terrazzo per poter trascorrere delle piacevoli serate in compagnia di familiari e amici è la soluzione ideale per l’estate. Come organizziamo però una nuova illuminazione? Dobbiamo cercare qualcosa che sia allo stesso tempo pratico e funzionale così da risultare efficace e valida anche per la prossima stagione a venire.

Bisogna poi avere un occhio di riguardo per l’estetica per non richiamare un ambiente cerimoniale con troppe luci che inondano lo spazio abitativo. Per questo sarebbe utile disporre un miscuglio di lampade di varie forme e gradazioni di luci, capaci di creare un’atmosfera confortevole, avvolgente e invitante.

Funzionalità e praticità per illuminare il terrazzo

La prima cosa che dobbiamo fare prima di stendere un progetto di illuminazione esterna è quella di calcolare la portata di watt del nostro impianto elettrico così da non causare dei fastidiosi e improvvisi blackout. A questo punto, siamo pronti per selezionare le lampade che vadano ad abbellire il nostro spazio abitativo estivo.

Le lampade scelte devono essere perciò pratiche e funzionali così da non intralciare la serata con continui manomissioni, accensioni e spegnimento, da parte degli ospiti. L’ideale è creare un ambiente in cui la luce si propaghi in tutte le superfici, sia verticali che orizzontali così da creare un gioco di luci e ombre.

È importante anche diversificare la gradazione di luce che non deve essere troppo fredda per non disturbare eccessivamente la vista. Meglio scegliere le lampadine a luce calda capaci di dare una sensazione avvolgente di comfort e una generale sensazione di rilassatezza. Questo dovrebbe essere lo spirito giusto che si respira nel nostro terrazzo.

Come ricreare un’atmosfera avvolgente e suggestiva

L’imperativo è quello di non esagerare con la messa a dimora delle lampade. Troppe luci potrebbero suscitare una sensazione opposta, ovvero quella di essere capitati in una veglia funebre. Le candele possono essere utilizzate ma con parsimonia. E dato che ci siamo sfruttiamo le candele alla citronella così ci proteggono anche da una possibile invasione di zanzare.

Possiamo adattare una luce centrale e dei faretti posizionati nelle pareti verticali. Se posizionati nel modo corretto possono creare un gioco di luci e ombri piuttosto gradevole. In alternativa possiamo usare anche dei pratici faretti da pavimento così da direzionare il fascio di luce in una posizione esclusiva e impensabile. Per quanto riguarda questo tipo di faretti ne esistono anche a ricarica solare che si attivano non appena fa buio e si ricaricano in autonomia con la luce del sole.

Le catene luminose sono un’altra soluzione alternativa alla classica illuminazione. Il loro utilizzo deve essere valutato in base alla predisposizione naturale del nostro terrazzo, ovvero se ci sono degli appigli in cui sistemare questo tipo di illuminazione particolare. Se abbiamo dei sostegni a destra e a sinistra potremmo decorarli con delle catene luminose. Oppure potremmo posizionarle in alto così da estendere la luce verso il basso.

Ci possiamo divertire molto a illuminare il terrazzo e possiamo coinvolgere in questo progetto l’intera famiglia. Così ognuno si sentirà responsabile del proprio personale contributo e si godrà appieno la soluzione.