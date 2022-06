Non esiste un singolo fattore che può farci percepire come fastidiosi agli occhi degli altri. Sia perchè la diversità caratteriale non rende ossibile quantificarlo effettivamente ma anche perchè il fastidio come concetto non è legato ad un singolo standard. Tutto può essere fastidioso, sopratutto se portato all’eccesso. Eppure alcune tipologie di manifestazioni di personalità sembrano accomunarci quasi tutti quando si parla di uomini fastidiosi: rientrano in questa categoria tantissimi segni maschili per che per vari motivi sono considerabili fastidiosi anche da parte dello zodiaco. Quali sono?

Gli uomini maggiormente fastidiosi sono questi. Cosa dice lo zodiaco?

Capricorno

E’ un fastidioso nel senso che è “pesante”. Non sta allo scherzo, parla poco e non si impegna a sufficienza quando deve “reggere” una conversazione e non capisce il sarcasmo è l’ironia. Molto più adatti e a loro agio nei contesti professionali/lavorativi. Nel privato, decisamente fastidiosi.

Bilancia

Bilancia è fastidioso anche perchè non è consapevole di esserlo: in sostanza, è troppo sicuro di operare sempre nel modo migliore, ignorando i giudizi e le sensazioni altrui. Nonostante rappresenti un segno sensibile, l’uomo Bilancia è decisamente fastidioso perchè sembra “ignorare” di proposito le opinioni degli altri che potrebbero aiutarlo a comportarsi in modo diverso.

Cancro

Troppo “concentrato” sulla propria vita e mai portato ai cambiamenti. L’uomo Cancro è considerabile un “dinosauro” da molti perchè è un conservatore duro e puro, che muta il proprio comportamento solo se strettamente necessario. Difficile costringerlo ad “aprire un po’ la mente” e gli orizzonti.