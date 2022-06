Con il termine glicemia andiamo ad indicare la concentrazione di zucchero o glucosio nel sangue. Stiamo parlando di uno dei parametri ematici più importanti da misurare, poiché livelli anomali possono originare gravi problemi, come il diabete gestazionale.

Quindi, la glicemia non è una malattia, è soltanto un valore da monitorare, soprattutto presenza di sintomi o fattori di pericolo che potrebbero essere associati al diabete.

Il valore ordinario della glicemia a digiuno è mantenuto tra 70 e 100mg/dl. Parliamo di iperglicemia quando vi è una notevole elevazione de valori del glucosio nel sangue che può portare a effetti negative sul nostro stato di salute. Se la glicemia specificatasu prelievo ematico, a digiuno e in condizioni di tranquillità, si conferma > 126mg/dl in due diverse occasioni, allora è possibile fare analisi di Diabete mellito.

Il diabete mellito è una patologia permanente gravata da complicazioni, derivata ad una diminuitaproduzione dell’insulina oppure ad un’inadeguata funzione di quest’ultima.

Altre condizioni di disglicemia rilevanti perché identificano persone a rischio di sviluppare diabete e malattie cardiovascolari, sono: l’Iperglicemia a digiuno (glicemia a digiuno compresa tra 100 e 125 mg/dl); la ridotta tolleranza ai carboidrati (glicemia > 200mg/dl due ore dopo carico orale di glucosio 75g). Queste vanno scoperte e trattate, perché con una giusta precauzione è possibile diminuire la premessa di diabete.

Glicemia: questo alimento va assolutamente evitato in estate

La prima causa di iperglicemia nel mondo attuale è l’eccessivo consumo di carboidrati, quasi sempre accompagnato da sedentarietà, obesità, stress e da uno stile di vita caotico. Con l’arrivo dell’estate bisogna stare attenti ai valori glicemici. Il consiglio è quello di evitare assolutamente le carni lavorate e ad alto contenuto di grassi.

Le carni ad alto contenuto di grassi contengono 8 g di grassi e 100 calorie per porzione. Le carni da evitare includono:primi tagli di manzo, come le costolette; prodotti a base di carne di maiale, come costine di maiale, carne di maiale macinata e salsicce; polpette di agnello a base di agnello macinato; carni lavorate, come salsicce, salame, wurstel, hot dog, carne in scatola, insaccati grassi.

Infine bisogna assolutamente bere ampiamente anche se non si ha molta sete per evitare il rischio di disidratazione e bere ancora di più se si ha sudato tanto.