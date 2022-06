Il colesterolo come quasi tutti sanno è un grasso che viene generato a livello del fegato e inserito attraverso la dieta, più nello specifico, con il consumo di prodotti di origine animale, come uova o carne.

Il colesterolo è una particella che appartiene alla categoria dei lipidi, che in parte è prodotta dal fegato e in parte presa attraverso cibi di origine animale. Ha numerose e fondamentali funzioni, costituisce le membrane cellulari ed è il precursore di alcuni ormoni, come estrogeni e testosterone e vitamina D.

Nelle giuste misure, difatti, il colesterolo rappresenta una molecola sostanziale per mantenersi in salute, ma, se in abbondanza, può determinare un aumento del rischio cardiovascolare. Le principali cause del colesterolo alto sono identificate da stile di vita e genetica. Differentemente da quanto si possa pensare, raramente il colesterolo alimentare ha un grosso impatto sulla colesterolemia.

Difatti, il fegato tende a produrre in minor quantità questo grasso se è già preso in buona parte attraverso il cibo, equilibrandone i livelli.

Uno sproporzionato apporto di carboidrati e grassi, stile di vita sedentario e sovrappeso/obesità, viceversa, possono condizionaremolto i livelli di questo grasso nel sangue e individuare ipercolesterolemia. I rischi del colesterolo alto sono specialmente quelli di sviluppare patologie cardiovascolari. Dunque, è fondamentale prevenirlo attraverso le classiche regole utili, in generale, per mantenersi in salute e prevenire le malattie croniche.

Hai il colesterolo alto, dovresti proprio mangiare questo alimento: ”wow!”

Per evitare picchi di questo grasso potrebbe non essere necessario togliere certi alimenti dalla dieta, ma solo consumarli in quantità e frequenze adeguate. In particolare: evitare il consumo di alcolici; schivare bibite zuccherate e i prodotti confezionati e industriali.

Preferire grassi vegetali buoni, come l’olio extravergine di oliva o la frutta secca in guscio ed evitare altrettanti alimenti ricchi di grassi saturi. Invece quello che vi consigliamo assolutamente è l’orzo. Tutti i cereali integrali fanno lietamente parte di una dieta ricca e sana. Ma quando parliamo di problemi di colesterolo alto spesso viene ricordato anche l’orzo, che permette di beneficiare fondamentalmente degli stessi benefici dell’avena (altro alimento molto consigliato per tenere bassi i livelli di colesterolo). Oltre a garantire anche un indice glicemico in modo particolare basso a patto di scegliere ovviamente quello decorticato.

Bisogna inoltre ricordare che può sostituire il riso in quasi tutte le ricette, assicurando un aggiuntivo beneficio in termini di colesterolemia perché in grado di incidere in modo molto meno importante sulla produzione di insulina.