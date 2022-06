La disponibilità di una persona, almeno nelle parole, indica anche l’affidabilità della stessa: in genere qualcuno che è generoso o che si presenta come tale non si fa problemi a prodigarsi nell’aiutare il prossimo, di diverso avviso sono coloro che sostanzialmente “vengono incontro” solo quando vi è un secondo fine. I cosiddetti opportunisti rappresentano proprio questa cateegoria mai realmente apprezzata, anche se in alcuni contesti palesare questa metodologia di comportamento porta inevitabili vantaggi. Secondo lo zodiaco alcuni segni hanno una tendenza più opportunista di altri. Quali sono?

I segni opportunisti dello zodiaco. Li conosci?

Bilancia

E’ un segno tendenzialmente “egoista” anche se non lo palesa volentieri, ed è molto disponibile…fino a quando può esserci un vantaggio per lui/lei: Bilancia rappresenta l’equilibrio ed il pragmatismo ma a volte non comprende a fondo l’importanza dell’agire in modo disinteressato. Non un “furbacchione” in senso stretto ma non fa quasi niente senza qualche forma di “ritorno”.

Scorpione

Più genuino rispetto a Bilancia: i nati sotto questo segno infatti seguono una logica che è difficile da scalfire ed è dichiaratamente opportunista, non per forza nel senso concreto nel termine: se deve prodigarsi a fare qualcosa di cui non capisce il senso, semplicemente lo dice.

Acquario

E’ un segno tendenzialmente materialista e concreto. Comprende assolutamete il valore della generosità e tutto il resto, ma tiene “ben distinti” i contesti, tra quello che è importante in un senso e nell’altro. Acquario però è anche piuttosto attento a “tenersi buono” chi può effettivamente portargli un vantaggio di qualsiasi tipologia.