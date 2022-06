Il “dono della parola” ha permesso alla nostra specie di avere “successo” oramai svariati millenni or sono. Tuttavia non tutti risultano essere adatti ad afforontare una conversazione brillante ed essere “gradevoli”. Il concetto di essere “petulanti” inevitabilmente è associato alla parola ma alcune persone riescono ad esserlo anche con pochi dialoghi. Si tratta di un fastidio che è determinato sia dall’insistenza nel ripetere un concetto o una richiesta ma anche la metodologia scelta per farlo. I segni petulanti sono quindi coloro che sono fastidiosi perchè non comprendono quando è il momento di fermarsi. Quali segni li rappresentano al meglio?

I segni zodiacali più petulanti, a tratti insopportabili: eccoli!

Cancro

Non è il più grande “chiacchieron” tra i segni ma a volte utilizza la parola in modo inopportuno e fastidioso, rendendosi protagonista di qualche gaffes di troppo, spesso evitabile. La motivazione è legata ad un’incapacità intrinseca a non comprendere il contesto.

Scorpione

Non sempre si considerano petulanti ma sono indubbiamente fastidiosi. Sopratutto quando pensano di avere ragione, sono soliti ripetere l’intero contesto che li ha portati ad “elevarsi” fino all’estremo, o fino a che qualcuno non fa presente loro che è l’ora di smetterla. Non che questo li fermi, anzi.

Toro

Non comprende il concetto di diplomazia: Toro vuole ottenere tutto ed in meno tempo possibile, quindi naturalmente sceglie la via più “semplice” ma anche la più fastidiosa, ossa quella legata all’insistenza e alla “presa” per sfinimento (altrui). Poco si cura delle conseguenze e come viene percepito, l’importante è il risultato.