Essere considerati egocentrici non rappresenta “un difetto” in senso assoluto: il desiderio di essere o almeno percepire dell’attenzione continua è facilmente “spiegabile” dal punto di vista sociologico e psicologico, in quanto siamo considerabili animali sociali. E’ altrettanto inevitabile che la percezione esterna può valutare in modo negativo questa forma di tratto caratteriale, bollandola come una precisa volontà di “elevarsi” sopra gli altri, senza reali meriti o motivazioni. Il mondo femminile è ricco di personalità egocentriche come quello maschile: quali sono le donne più egocentriche di tutte, secondo l’oroscopo?

Le donne più egocentriche dello zodiaco sono queste 3. Lo sapevi?

Cancro

E’ la egocentrica “senza volerlo”. Si tratta di una personalità sensibile e delicata, che pur non essendo “competitiva”, ha un continuo bisogno di sentirsi apprezzata e amata. Soffre infatti se si sente in disparte ed esclusa da qualsiasi forma di evento sociale.

Leone

L’egocentrica “tipo”, quella proprio evidente. Questa donna vive per evidenziare ogni forma di comportamento, paradossalmente preferisce che si parli male di lei, basta che se ne parli, come recita il “Ritratto di Dorian Grey di Oscar Wilde”, slogan ripreso anche dalla pubblicità. Leone soffre quasi fisicamente nell’essere ignorata, anche perchè gran parte della personalità della Leone “proviene” proprio da questa forma di egocentrismo estremo.

Pesci

L’egocentrica “nascosta”, in quanto non sembra voler ambire alle luci della ribalta ma ha un’opinione relativamente bassa delle proprie capacità dialogative e sociali in senso generale. La Pesci è una egocentrica considerabile anche “per necessità”, perchè tendenzialmente viene sempre un po’ ignorata e “lasciata da parte” anche simbolicamente parlando.