La tovaglia è una diffusa forma di “copertura” per varie forme di tavoli, concepita con il preciso scopo di “tutelare” il mobile sottostante. Anche se il loro scopo è quindi “pratico”, utilizzare una tovaglia sporca non è certamente qualcosa di gradevole. Essendo adibita al “ospitare” varie forme di cibo, smacchiarle può rappresentare una vera sfida anche per i più esperti “casalinghi”. Quali sono i rimedi più efficaci per ripulire completamente la tovaglia dalle varie forme di macchie?

Macchie sulla tovaglia? ecco i rimedi per pulire a fondo

Per le frequenti macchie di sugo tra i rimedi più efficaci spicca il borotalco da apporre direttamente sopra la zona corrispondente, ricoprendola completamente e strofinando del detersivo per piatti. Per le macchie di unto il rimedio è differente: meglio utilizzare un po’ di alcol etilico o alternativamente del vino bianco direttamente sulla macchia di unto per almeno 10-15 minuti e poi agire di olio di gomito, risciacquando abbondantemente.

Per le macchie di grasso “generiche” è possibile utilizzare con successo il detersivo per piatti “puro” o anche il sapone di Marsiglia.

Le macchie di cioccolato possono essere rimosse con discreta facilità utilizzando un prodotto ad azione smacchiante percarbonato di sodio e acqua in abbondanza. Se il cioccolato è secco e la tovaglia è bianca conviene apporre sulla macchia una soluzione 50 e 50 di acqua calda e perborato, lasciando “riposare” per alcune ore, prima di strofinare leggermente e sciacquare. In caso di tovaglia colorata la soluzione di acqua e aceto divisa in parti uguali è un’ottima “arma” da utilizzare prima del consueto lavaggio in lavatrice.

Il vino è relativamente facile da rimuovere senza rovinare il tessuto: si utilizza nella maggior parte dei casi il sale fino o il succo di limone come soluzione pre trattante. Più difficile disfarsi delle macchie di caffè bisogna essere molto pazienti, ed utilizzare un detersivo smacchiante al sapone di Marsiglia.