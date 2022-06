Avere delle piante in casa o in una porzione del proprio giardino, ma anche sul proprio balcone rappresenta una normalità assoluta, a patto di essere in possesso dello spazio opportuno: siamo naturalmente portati a considerare le “porzioni di verde” come qualcosa di legato alle persone, in quanto le piante sono assolutamente indispensabili per la vita, oltre a modificare anche il nostro umore e l’ambiente dove viviamo. Non solo, in alcuni casi alcune forme particolari risultano essere particolarmente indicate per svolgere una funzione precisa, come ad esempio delimitare specifiche aree, come le siepi, oppure anche avere una funzione di “protezione della privacy“.

Nessuno lo sa, ma queste piante sono l’ideale per creare privacy nel tuo balcone

Piazzare una pianta per “nascondersi” dagli occhi indiscreti appare come una soluzione meno “evidente” e più discreta. In commercio esistono varie tipologie adatte allo scopo.