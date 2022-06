Da qualche giorno si sta parlando sempre di più dell’obbligo di POS, che entrerà in vigore dal 30 giugno 2022. Non tutti sanno che quest’obbligo, era già in vigore tanto anni fa, ma non è andato a buon fine. Ovviamente c’è da dire che ora le cose sono cambiate. Da poco tempo molte persone hanno abbandonato il cartaceo per pagare, usando solo carte di credito, carte di debito, carte prepagate o direttamente il cellulare (perché si, per chi non lo sapesse, si può pagare anche solo con il cellulare). L’obbligo di POS è stato fatto, appunto per agevolare questi pagamenti, così da contrastare l’evasione fiscale di molti, dato che con i contanti molto tendono a non fare lo scontrino e quindi a non dichiarare la vendita.



Sono stati fatti anche dei bonus per agevolare l’uso delle carte di credito, così da invogliare i cittadini ad usarle. Con l’obbligo ci sono anche le multe, per chi non lo possiede o non permette di pagare con il POS. Molti infatti per fare i furbi, anche se lo hanno, rifiutano il pagamento elettronico così da non pagare le tasse.

POS, prima di pagare fai sempre così: ecco perché

Il POS è un dispositivo elettronico o conosciuto anche come terminale. Essendo un dispositivo elettronico può avere dei malfunzionamenti come tutte le cose elettroniche. A volte non è colpa del commerciante ma a volte si. Ad esempio, l’esercente, può sbagliare a digitare l’importo e quindi se non stiamo attenti e controlliamo, si andrà a pagare un importo magari superiore rispetto al dovuto.

Quindi anche se sembra una cosa facile, bisogna prestare sempre un minimo di attenzione e controllare prima di inserire il Pin o mettere la carta sopra al dispositivo. Esistono infatti dei dispositivi che non hanno bisogno di inserire la carta per funzionare, ma basterà solo pigiarla sopra e la transazione si avvierà. Queste piccole attenzioni, renderà il tutto più sicuro.