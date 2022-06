L’invidia è uno dei “7 vizi capitali” che da tempo immemore viene considerato un difetto. Ma cos’è letteralmente l’invidia? Un sentimento tendenzialmente negativo rivolto nei confronti di un’altra persona che dimostra anche inconsapevolmente un migliiore status economico, legato al talento o che possiede qualcosa che è ambito da parte dell’invidioso di turno. Si tratta di qualcosa difficile da spiegare razionalmente in alcuni casi, ma si tratta di un sentimento assolutamente “umano” sotto ogni punto di vista. Se tutti abbiamo almeno una volta provato invidia nella vita, ecco quali sono i segni più invidiosi dello zodiaco.

Quali sono i segni più invidiosi dello zodiaco? Ecco la risposta

Toro

E’ invidioso e nella maggior parte dei casi non prova neanche a nasconderlo: è l’invidioso “tipico”, che prova a sminuire il soggetto che provoca questa sensazione, il più delle volte senza neanche rendersene conto, con delle piccole accuse e tentativi di denigrazione.

Leone

L’invidioso “ingenuo”. Leone non è un segno rancoroso e “cattivo” ma eccessivamente superficiale e “leggero”. Prova invidia mista ad ammirazione per coloro che riescono a fare cose che non riescono a lui/lei. Resta un sentimento “innocuo” nella maggior parte dei casi perchè Leone non è un segno competitivo…generalmente.

Gemelli

Gemelli rappresenta l’invidioso “senza motivo”, perchè si tratta di una sensazione che prova senza una reale motivazione logica. Infatti tende a provare invidia anche nei confronti di persone che non possono vantare una condizione migliore della propria. Questo perchè Gemelli è un segno tendenzialmente incoerente dal punto di vista emotivo: può che invidiare le “cose che hanno gli altri”, invidia la stabilità mentale.