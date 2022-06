Questa sterlina del 1985 vale quasi €4000: ecco quale. 

La Sterlina d’oro è anche chiamata Sovrana d’oro. Il 1489 è l’anno in cui fu coniata per la prima volta, su commissione del Re di quel periodo. Inizialmente venne raffigurato il re sul trono e sul retro lo stemma reale dei Tudor. Dal 1817 invece sul retro della sterlina fu rappresentato San Giorgio e il drago ad opera dell’incisore italiano Benedetto Pistrucci. Inoltre, sempre in quell’anno furono decide anche le caratteristiche principali della moneta, come il peso, lo spessore, la circonferenza e il diametro.

La coniazione delle sterline oro si è interrotta parecchie volte, ad esempio durante durante la prima guerra mondiale per poi essere ripresa solo nel secondo dopoguerra per contrastare le monete false provenienti dall’Italia e dalla Serbia.

Sono considerare vecchie sterline quelle coniate prima al 1957 e nuove monete quelle successive.

Tra le sterline più famose, troviamo quelle della regina Elisabetta II, l’attuale sovrana inglese. Di queste sterline sono state coniate 5 ritratti diversi. Il ritratto in foto, è stato fatto dal 1985 al 1997 e viene conosciuta anche come Coroncina, per la sua corona.

Questa moneta è riconoscibile dal bordo zigrinato a grana più fine.

La moneta da 5 sterline con testa e corona gotica come abbiamo fu coniata nel 1985 e 1986. Si tratta ovviamente di una testa più matura rispetto alla coniazione fino al 1984. Visto che di questa moneta ne è stata fatta una coniazione più limitata, è tra le monete più ricercate.

Il ritratto sulla sterlina d’oro di Elisabetta II, fu ad opera dello scultore di origine israeliana Raphael Maklouf. Si tratta di una rappresentazione più formale e matura della regina ed è la prima durante il regno con il disegno tagliato sopra le spalle. Sulla sterlina compare la dicitura “ELIZABETH II DEI GRA REG F D”.