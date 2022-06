L’arrivo della bella stagione significa tante cose: mare, giornate che si allungano, abbronzatura, vacanze, relax e chi più ne ha più ne metta. E infatti ce n’è ancora da aggiungere e tra le varie cose uno dei punti fermi, immancabili dell’estate è l’invasione delle formiche o di altri insetti.

Ed infatti con l’alzarsi delle temperature già nei mesi pre estivi iniziano a fare capolino i primi insetti che perlopiù sono innocui ma possono diventare davvero molto fastidiosi ed invadenti nei confronti dell’uomo soprattutto quando iniziano ad invadere le nostre abitazioni.

E per un insetto in particolare non basta serrarsi in casa, esso riuscirà comunque ad entrare, sia da una minuscola fessura, sia nei tubi dell’acqua, addirittura anche attraverso i telai delle imposte. Stiamo parlando ovviamente delle formiche che riescono a penetrare davvero dappertutto grazie alla loro essere minuscole.

Spesso quindi ci ritroviamo con formiche in casa, a volte anche colonie in numero molto consistente. Come possiamo comportarci per evitare di ritrovarci casa piena di formiche?

Se hai le formiche in casa, questo trucco le allontanerà all’istante

Il diritto alla vita è un qualcosa di inalienabile e ciò deve valere anche per gli insetti per quanto spesso fastidiosi e facili da eliminare; pertanto l’ideale è sempre cercare di allontanare le formiche e mai di ucciderle e ancor meglio se lo si fa in maniera per cosi dire “biologica” senza cioè far ricorso a prodotti chimici che possono essere pericolosi soprattutto se si hanno animali domestici in casa o in presenza di bambini o comunque per l’ambiente circostante.

In effetti sono molto i rimedi che si possono usare per evitare l’intrusione delle formiche; ci sono infatti molti prodotti con cui possiamo cospargere i punti strategici della casa presi di mira dall’insetto operaio; tra questi c’è l’aglio, succo di limone o aceto, menta piperita, pepe, o polveri fini come il gesso o il borotalco.

Difatti sono tutti prodotti che richiamano ad un odore che per loro risulta sgradevole e non le lascia avvicinare. Si può lavare il pavimento con il sapone di Marsiglia il cui odore le terra lontane per ben 24 ore.

Le formiche infatti hanno un senso dell’olfatto molto sviluppato tale da essere attirate appena c’è sentore di cibo in giro. Quindi è meglio non lasciare cibo in giro dove per cibo intendiamo anche bricioline e non solo per terra ma anche sul tavolo.