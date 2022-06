Con l’inizio dell’estate e il caldo, tutti vogliono andare al mare, ma chi ha qualche patologia si preoccupata di non poterlo fare. Ad esempio da sempre, i diabetici si chiedono se c’è rischio di peggiorare la situazione andando al mare. Vediamo quindi se è possibile o no andarci con il diabete.

Chi ha il diabete può andare al mare? La risposta che nessuno sa

La risposta è sicuramente affermativa, si può andare al mare con il diabete, ma si devono avere alcune accortezze. La SID cioè la Società Italiana di Diabetologia, ha formulato delle regole da seguire per gestire e tenere sotto controllo il diabete. Con queste indicazioni vogliono fornire un aiuto per tutti i giorni e se seguite alla lettera, renderanno piacevole la vacanza, senza problemi.

Vediamo quindi quali sono le regole che ci fornisce la SID per gestire questa patologia.

Innanzitutto bisogna idratarsi, bere correttamente è un buon inizio. Bisogna bere anche se non si ha molta sete o se si ha sudato molto. Nelle persone con diabete l’aumento degli zuccheri nel sangue, può favorire la perdita di liquidi attraverso le urine. Inoltre, le persone diabetiche che aumentano le perdite urinarie di glucosio e quindi di acqua.

Oltre all’acqua si può bere il tè fatto in casa, ovviamente non zuccherato. Si devono evitare le bevande zuccherate ma anche quella ‘senza zucchero’ perché possono contenere

sostanze zuccherine occulte o edulcoranti. Attenzione anche alle bevande reidratanti contenenti sali minerali perché talora contengono anche zucchero o simili.

Bisogna anche controllare l’alimentazione. Non si deve esagerare con il cibo e non si devono mangiare alimenti con un alto carico glicemico. Si deve aumentare l’uso di pesce, verdura e frutta (non molto zuccherata).

Non si devono fare sport ad alte temperature, ad esempio lo sport nelle ore più calde. L’attività fisica è importante ma non bisogna esagerare quando fa molto caldo, quindi è meglio svolgere la mattina presto o la sera. Si può scegliere il nuoto, così si sta freschi e si fa sport.

Bisogna anche proteggersi dai raggi solari, bisogna quindi evitare di esporsi troppo al sole per evitare ustioni o dermatiti da raggi solari. Le infezioni che possono complicare le lesioni cutanee scompensano il diabete.