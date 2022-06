Anche se oggi parlare di argomenti privati e “scottanti” risulta essere tendenzialmente più semplice rispetto al passato, l’intimità rappresenta ancora un tabù diffuso, non solo “imposto dalla società” ma anche, banalmente, dalla nostra percezione dell’intimità. Pensare a qualcuno dal punto di vista “sessuale” non è assolutamente strano, ad esempio ma il discorso si allarga quando ci sono situazioni che possono causare imbarazzo. I casti, ossia i “puri” secondo l’immaginario comune, solo coloro che non sembrano avere pensieri “scabrosi” e che anzi provano un sincero imbarazzo quando si affrontano certi argomenti. Quali sono secondo lo zodiaco, questi segni?

Conosci i segni “casti” dello zodiaco? Sempre puri, ecco quali sono!

Vergine

Sanno assolutamente “come gira il mondo” e più che considerarsi casti sono pragmatici. Quando devono giudicare qualcuno o qualcosa il loro pensiero primario non prende vie “strane”, e pur non provando imbarazzo facilmente il contesti “libertini”, se inopportuni li mettono a disagio.

Toro

Fa tanto il gradasso ma è un profilo estremamente “bonaccione”, sopratutto sotto le coperte. Resta una persona sentimentale e molto più profonda rispetto a quello che può sembrare. Nell’intimità da tutto se stesso anche a costo di apparire un po’ goffo.

Sagittario

Tutt’altro che degli sprovveduti, i Sagittario hanno una scala delle priorità che non li vede costantemente pensare all’aspetto “hot”: anche quando hanno di fronte una persona che è di loro gradimento dal punto di vista fisico e di “sensazione”, sono soliti interessarsi in primis all’aspetto mentale. Questo risulta predominante: se non c’è un feeling, si imbarazzano a pensare ad altro.