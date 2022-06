Sono diversi i fattori che hanno determinato il “successo” della specie umana sul pianeta: tra i tanti, il senso di avventura, la voglia di esplorare e coltivare e “corteggiare” l’ignoto nella speranza di scoprire cose nuove anche a rischio di mettere a repentaglio la propria incolumità e mettersi in discussione. Anche per questo motivo gli avventurosi sono considerati assolutamente degni di rispetto e ammirazione. Pur senza doverci paragonare a nomi storici, è possibile manifestare questo spirito anche nella vita di tutti i giorni. Quali sono i segni avventurosi per eccellenza, per lo zodiaco?

Conosci i segni zodiacali più avventurosi di tutti? Eccoli

Gemelli

Impossibile imbrigliare la mente ed il fisico di un segno come Gemelli, anche se è a “fin di bene”. Si tratta di una personalità che anche a costo di “bruciarsi” o “farsi male” deve scoprire, sperimentare e conoscere sulla propria pelle ogni sensazione. Essendo un curioso di natura, mantiene questo tratto anche in età adulta ed è difficile da “gestire”.

Sagittario

Quando si trova al cospetto di un contesto nuovo, da “conoscere” si “trasforma” e diventa un vero e proprio avventuriero. Anzi, più c’è l’ignoto, e più si sente stimolato nel profondo. Sagittario affronta ogni ostacolo come se fosse l’ultimo, a partire dalla routine quotidiana alle imprese più grandi.

Acquario

A tratti un po’ incoscente, ma sempre convinto delle proprie azioni e delle proprie qualità. E’ cocciuto ma anche sicuro di se, non accetta le risposte facili (la cosiddetta pappa pronta) ed è disposto a metterci “la faccia” in quasi tutti i casi.