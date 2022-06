Cosa succede se ti morde una lucertola? Ecco le conseguenze

Come tutti gli animali, le lucertole di casa (geco da parete) mordono come mezzo di autodifesa quando si sente minacciato. La maggior parte dei morsi si verificano quando le persone cercano di catturare i rettili con le mani per rimuoverli da case o cantieri. Questo approccio può essere pericoloso, come è probabile che la lucertola attacchi. Ma scopriamo di più.

Il morso di una lucertola è velenoso?

Lucertole muraioli o gechi, che si trovano nella maggior parte delle famiglie, non sono affatto pericolosi. Queste creature hanno denti molto piccoli, i loro morsi sono irrilevanti e questo perché non sono pericolosi. Quando mordono gli umani, possono rompere la pelle e lasciare un piccolo segno rosso. Tuttavia, le lucertole domestiche sono innocue e dovrebbero essere ignorate. Se si trovano in casa, possono essere raccolti e trasferiti in modo sicuro. Fai attenzione a non ferirli per la coda quando li sollevi. È meglio catturarli e trasferirli in un piccolo contenitore o secchio in quanto possono mordere.

Cosa succede se mi morde una lucertola?

La lucertola è molto difficile da staccare. Con i suoi denti, piccoli e affilati, riesce a rimanere attaccata con molta facilità. I sintomi comuni comprendono dolore, edema e anomalia di colorazione della zona intorno alla ferita e gonfiore dei linfonodi. Si potrebbe anche manifestare debolezza, sudorazione, sete, cefalea e ronzii nelle orecchie (acufeni). Nei casi più gravi, la pressione arteriosa precipita. Ma di solito tutto ciò non accade, poiché le lucertole che vediamo comunemente, non sono aggressive per l’uomo.

Le lucertole velenose

Le lucertole velenose per l’uomo sono estremamente rare ed è estremamente poco probabile che una persona che vive in una città venga in contatto con esse. Soltanto il mostro di Gila e la lucertola imperlata del Messico, sono note come velenose, ed addirittura mortali in alcuni casi. Il veleno del mostro di Gila e della lucertola imperlata è in qualche modo simile a quello dei serpenti sintomi e i segni del morso comprendono dolore, tumefazione ed edema di notevole intensità, ecchimosi, linfangite e linfoadenopatia. Nell’avvelenamento moderato o grave possono comparire manifestazioni sistemiche e contiene: serotonina, arginina esterasi, ialuronidasi, fosfolipasi A2 e una o più callicreine salivari. Esso non possiede componenti neurotossiche o enzimi che interferiscono con la coagulazione.

Come sbarazzarsi di una lucertola

L’eliminazione delle lucertole domestiche (geco da parete) è motivo di preoccupazione per molte famiglie. La gestione più efficace inizia con l’igiene e la manutenzione del giardino. Le lucertole preferiscono nascondersi vicino a proprietà che offrono molte coperture, da attrezzature da giardino e capannoni per spazzolare pile e detriti in eccesso. Elimina la possibilità di morsi di lucertola rimuovendo questi nascondigli.