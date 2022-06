Andare al mare, significa soprattutto prendere il sole. Ovviamente però non piace a tutti e molti si riparano sotto l’ombrellone. Crema, olio per abbronzarsi, sono all’ordine del giorno. Usare una protezione solare è molto importante per non danneggiare la nostra pelle a causa del sole eccessivo. Una giornata di mare può diventare un inferno senza crema. Molti però si chiedono se la crema solare va messa anche all’ombra.

Crema solare anche all’ombra: si usa lo stesso? nessuno lo sa

Proteggere la pelle con filtri solari è una regola che deve essere eseguita anche al sole.

Applicando una protezione SPF 30, si ottiene una protezione pari a 10 o 15, poiché si applica solo 1 mg di crema per centimetro quadrato di pelle invece di 2 mg. Si ottiene così circa la metà del fattore di protezione. Non bisogna però comprare una protezione più alta ma consigliato applicare diversi strati sottili di solari ad ampio spettro.

Si deve applicare più volte al giorno, ogni due ore.

Le creme solari devono essere messe prima di arrivare in spiaggia, così da farle penetrare e saturare la pelle. Deve essere messa almeno 30 minuti prima di uscire di casa.

Queste creme devono essere usate entro 12 mesi dall’apertura, non di più.

Bisogna mettere la crema anche sulle sopracciglia e sull’attaccatura dei capelli. Si può usare una crema trasparente sulle sopracciglia e spalmarlo con una spazzolina o con un pennello o una spugnetta da fondotinta.

Esistono delle creme che hanno alcuni ingredienti che proteggono dai raggi UVA1, cioè un tipo di UVA causa dell’invecchiamento cutaneo e di mutazioni del DNA che fanno sviluppare il tumore della pelle.

La crema solare va messa ovunque, non solo quando si fa in spiaggia. Va messa anche se si sta all’ombra o c’è una giornata nuvolosa. Il sole può scatenare immediatamente una reazione che danneggia il DNA delle cellule non protette da filtri solari.

L’ombrellone non protegge dal sole. Uno studio ha dimostrato che il 78% di persone che stavano sotto l’ombrellone e quindi all’ombra, senza crema, dopo tre ore e mezza di esposizione, ha riportato una scottatura. Quindi al sole, all’ombra, al mare, in montagna, o in città è fondamentare usare la protezione solare.