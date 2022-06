Il concetto di “stravaganza” e particolarità è considerabile oramai tutt’altro che definito e quantomeno flessibile: anche esistono concetti più o meno fissi, se qualcuno o qualcosa è considerabile strano per noi, per altri può rappresentare l’assoluta normalità. Esistono infatti anche persone che non rientrano nei canoni tipici di un contesto sociale. In molti casi è proprio questo essere “fuori dagli schemi” a rendere una personalità unica e in altrettanti casi, anche ambita e capace di destare curiosità. Secondo lo zodiaco i segni “particolari” sono vari, solitamente i seguenti.

Ecco i segni più “particolari” dello zodiaco. C’è anche il tuo?

Sagittario

Sagittario fa come vuole, è un “senza padroni”, dall’animo ribelle e fortemente emotivo. Non significa che non sappia adattarsi ai contesti più “tradizionali” ma è letteralmente difficile da imbrigliare. Una personalità a tratti troppo vigorosa per essere controllata. Non badano più di tanto alle opinioni della gente, solo quelle delle persone più vicine e fidate.

Gemelli

Loro si che sono percepiti come i Senza regole per eccellenza perchè, senza volerlo fare apposta, sono letteralmente così particolari e genuini da essere difficili da comprendere anche solo in parte. La mente del Gemelli è così complessa da aver creato la definizione della doppia personalità tipica del segno. Probabilmente neanche i diretti interessati lo sanno.

Pesci

Chiuse perlopiù in loro stesse, il segno dei Pesci il più delle volte non ama essere etichettato come “particolare” o “strano” ma è indubbiamente “diverso”. Non si attengono ai canoni tradizionali e in fondo questa particolarità rappresenta il loro più grande pregio.