La poca cura nei confronti del rischio risulta essere percepita solitamente con due interpretazioni: una è l’incoscienza, ossia l’irresponsabilità legata ad un contesto possibilmente pericoloso, dall’altra la spavalderia, che è direttamente legata al coraggio per godere di un bene specifico, che può essere “fisico” ma anche legato ad una questione di “Impatto” sugli altri. Gli spavaldi sono quelli che si gettano a capofitto nelle imprese più rischiose, in molti casi uscendone anche vincitori. Secondo lo zodiaco, non è un tratto che è facile da trovare in tutte le personalità: solo alcuni segni possono essere liberamente considerati spavaldi in tutto e per tutto.

Ecco i segni “spavaldi” dello zodiaco. Li conosci?

Gemelli

Rappresenta sia un l’incoscienza “controllata”, che diventa spavalderia. Questo perchè comprende si i rischi di questo atteggiamento, che palesa in ogni situazione (o quasi) ma molto semplicemente, non conosce un altro modo di approcciarsi. Gemelli va perciò “accettato” così com’è, senza tanti fronzoli e aspettative di cambiamento.

Vergine

E’ uno spericolato ma è in grado di controllarsi. Tuttavia la spavalderia quando non può metterla in pratica in maniera “fisica”, sopratutto nell’età adulta, la palesa con le parole: spesso Vergine acquisisce posizioni partioclarmente radicali ma riesce a giustificarle sempre con una grande energia, non avendo paura di inimicarsi le opinioni diffuse.

Sagittario

Lo spavaldno “tipo”, quello che non si cura delle conseguenze anche se possono essere pericolose nei confronti della sua persona. Sagittario è il profilo “selvaggio”, quello senza regole e che è solito prendere i problemi “di petto”, senza alcun lamento o reazione di debolezza.