Inevitabilmente le personalità sono molto variegate da persona a persona a causa di esperienze diversissime ma anche a fronte di una situazione caratteriale. Non tutti sono immediatamente trasparenti e facili da capire, sia riguardo cosa pensano, sia nelle intenzioni. Le persone sono globalmente complicate ma per alcuni la situazione risulta essere ancora più difficile: secondo lo zodiaco i segni maggiormente difficili da interpretare sono i seguenti e costituiscono una vera sfida, equiparabile ad un enigma. Conosci questi segni ?

I segni più difficili da capire sono questi 3. Ecco quali!

Scorpione

Decisamente difficili in tutti i sensi, misteriosi il giusto, e indubbiamente “attraenti” per questo. Scorpione rappresenta per molti la complessità in persona, in quantoo riescono a celare quasi ogni segno delle proprie intenzioni. Anche se possono apparire strategici e machiavellici, nella maggior parte dei casi la loro particolarità caratteriale è spontanea.

Vergine

Difficili da capire e da apprezzare fino in fondo. Vergine infatti non è un profilo “morbido” e non scende a compromessi. In quasi ogni condizione crea una sorta di “muro” attorno alla propria figura per le più disparate ragioni, solitamente questo avviene in particolare quando percepiscono che qualcosa non va.

Gemelli

Se non riuscite a comprendere il pensiero le intenzioni dei nati sotto questo segno è abbastanza normale: non acaso Gemelli viene identificato come complessità da tutti e considerato alla stregua di una personalità bipolare. Non sono criptici ma è una densa forma di incoerenza a farli apparire come dei veri enigmi, non fanno infatti quasi mai la stessa cosa anche in un ristretto arco di tempo.