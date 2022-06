Il termine caparbietà definisce una naturale predisposizione a non arrendersi anche di fronte alle avversità, quando affrontano un determinato contesto. Il tutto accompagnato da una densa dose di cocciutaggine e testardaggine dura e pura che rende queste personalità immediatamente riconoscibili, e particolarmente abili a districarsi tra le avversità. Una personalità caparbia sa immediatamente come approcciarsi a qualsiasi tipo di contesto complicato. Secondo lo zodiaco esistono alcuni segni definiti denominabili effettivamente cabarbi con maggior frequenza rispetto alla media. Quali sono i caparbi per definizione?

I segni zodiacali più caparbi sono questi 3. Lo sapevi?

Bilancia

“Barcollo ma non mollo”, si potrebbe identificare con questa semplice frase caratteristica il segno in questione che non si aspetta di avere ragione, anche perchè è solito svilupparla lui stesso. E’ un cocciuto di prima categoria, assolutamente convinto della bontà delle proprie convinzioni. Particolarmente caparbio, non si lascia distrarre dai giudizi altrui anche se questo alla lunga può farlo sembrare effettivamente ottuso.

Leone

Tende ed ingannare i più perchè dietro un’aria bonaria e simpatica, si nasconde una personalità complessa e incredibilmente profonda, elementi che aiutano a sviluppare una predisposizione alla tenacia ed al sacrificio, quando si tratta di difendere le proprie idee e i propri cari a dir poco encomiabile, il più delle volte.

Toro

De Coccio direbbero a Roma e dintorni, Toro è esattamente come l’indole dell’animale che raffigura la costellazione. E’ dotato di grande senso pratico, e questo lo aiuta a districarsi tra le avversità, riuscendo anche a manipolare il contesto come più gli aggrada. Toro riesce solo a “limare” questa personalità con il tempo.