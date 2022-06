Il basilico muore in fretta? Ecco cosa stai sbagliando: la guida

Se la nostra piantina di basilico muore in fretta significa che stiamo ignorando le sue basilari esigenze di coltivazione. Il basilico non è una pianta aromatica difficile da mantenere però richiede alcune attenzioni per non perdere vigore e lentamente deperire. Di solito la teniamo a portata di cucina così da poter strappare le foglioline quando ne abbiamo bisogno però la pianta necessita di avere la giusta esposizione solare.

La messa a dimora del basilico

Il basilico è una pianta aromatica molto apprezzata nella cucina italiana. Si mette un po’ dappertutto come il prezzemolo e spesso finisce anche sul piatto regina della tradizione italiana: la pizza. Ha un profumo e un gusto forte e deciso per questo non tutti amano trovarsi le foglie di basilico sul piatto. Basti pensare al pesto alla genovese a base di basilico per ricordare la profondità del suo sapore.

Ma è difficile da coltivare? Perché a me il basilico muore in fretta. Questo è il problema che riscontrano molte persone. Nonostante il basilico sia una pianta facile nella sua coltivazione bisogna fare attenzione ad alcuni elementi. Per iniziare, quando comperiamo una pianta di basilico in vaso dovremo procedere subito a cambiare la dimora con un vaso più grande o se abbiamo la fortuna di avere un orto possiamo piantarla in giardino.

Prendiamo un vaso grande, meglio se in terracotta perché mantiene la temperatura pressoché inalterata, e suddividiamo le piantine mantenendo una distanza di almeno 10 centimetri dall’una all’altra. Il vaso in plastica in dotazione con la piantina è troppo piccolo e non permette alla pianta di crescere il suo sistema radicale bene. Inoltre, la plastica tende a surriscaldare il terreno provocando non poche difficoltà di adattamento alla pianta.

Il basilico muore in fretta? Fai il travaso nel modo giusto

Mettiamo una base di argilla espansa all’interno del nostro vaso così da favorire il drenaggio dell’acqua. Come terriccio usiamo quello universale se non troviamo quello specifico per le piante aromatiche. Mettiamo le nostre piantine alla giusta distanza e procediamo ad annaffiare il terreno. Diamo acqua alle nostre piantine in modo regolare senza lasciare che il terreno si secchi. All’esterno mettiamo a dimora le piantine dopo aver rimescolato il terreno così da lasciare filtrare un po’ di aria.

Scegliamo una posizione soleggiata ma riparata dai raggi diretti del sole. Soprattutto durante la stagione estiva quando l’esposizione solare è piuttosto elevata. Altrimenti la piantina rischia di patire troppo e potrebbe seccarsi in fretta. Selezioniamo una parte del giardino o una parte della casa in cui la luce filtra ma è schermata dall’esposizione diretta del sole.

Infine, quando dobbiamo togliere le foglie dalla pianta perché ci servono per impreziosire i nostri cibi scegliamo le foglie più in alto e poi andiamo a scalare verso il basso. In questo modo aiuteremo la pianta di basilico a sopportare meglio la perdita e non causerà danni irreparabili. Non lasciamo la pianta con poche foglie ma prendiamole solo un po’ alla volta. Seguendo queste regole vedrai che il tuo basilico non morirà più in fretta ma resterà in salute.