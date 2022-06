Il tuo prato non è verde come vorresti? Ecco come intervenire

Se il tuo prato non è verde come vorresti urge trovare subito una soluzione alternativa alla cura dell’erba. In questo articolo abbiamo assemblato alcuni trucchi essenziali per far sì che il tuo giardino torni a essere di un bel colore verde splendente e migliori l’aspetto dell’esterno della tua abitazione.

Il tuo prato non è verde come vorresti? Prepara una base solida nel terreno

Da qualche tempo hai notato che il tuo prato non è verde come vorresti? Ebbene può succedere soprattutto quando si alternano periodi di tempo piovoso ad altri di intesa e prolungata siccità. Il terreno soffre perché non riesce a equilibrare i nutrimenti e a risentirne è anche la nostra erbetta del giardino che appare secca e sfibrata.

Possiamo intervenire stendendo una dose generosa di concime naturale così da non rovinare la salute delle altre piante. Esistono tre micronutrienti essenziali per le nostre piante che contribuiscono a fortificarle e a mantenerle in salute. Si tratta del fosforo, del potassio e azoto. Insieme vengono definiti “I moschettieri delle piante” per la loro capacità a donare vigore e salute.

I tre moschettieri

Vediamo più da vicino questi tre fantastici micronutrienti. L’azoto favorisce la crescita delle piante in quanto fornisce forza alla struttura stessa del fusto o degli steli. Quando la nostra erbetta cresce dritta e svettante allora significa che contiene la giusta quantità di azoto. Un’altra funzione del micronutriente è quella di favorire la produzione di clorofilla così da attivare una crescita più rapida.

Il fosforo è un altro fortificante che aiuta la pianta a mantenersi in salute. Agisce più in profondità, nel sistema radicale e quindi permette all’erba di avere una base solida su cui poggiare. Interviene in maniera favorevole anche nella fotosintesi ed è il motivo per cui la nostra erbetta pare quasi risplendere di verde brillante.

Il potassio, infine, aiuta la pianta ad assorbire l’acqua e quindi i suoi nutrimenti fondamentali. Il suo contributo è particolarmente utile in quei momenti di siccità prolungata quando l’erba ha bisogno di tutta la sua forza per trattenere e nutrirsi con la poca acqua a disposizione sul terreno. Allo stesso modo dona una barriera di protezione dall’eccesso di acqua e da un possibile attacco batterico.

Questi elementi devono essere però forniti in modo bilanciato altrimenti potrebbero dimostrarsi addirittura controproducenti. Per esempio, una quantità esagerata di fosforo porta a una crescita eccessiva dell’erba mentre un contributo massiccio di potassio impedisce alla pianta di assorbire la maggior parte degli oligoelementi.

In commercio esistono delle confezioni già pronte che contengono all’interno il giusto dosaggio dei tre elementi. Basterà seguire le indicazioni per non esagerare e sarà utile disperdere il composto nel nostro giardino almeno due volte alla settimana. Quando la situazione è particolarmente preoccupante possiamo procedere a distribuire il prodotto una volta a settimana.

Chiediamo consiglio anche al nostro fiorista che saprà aiutarci, in quanto conoscendo il prodotto saprà consigliare la giusta dose che rientra nei parametri di benessere dell’erba. Nei periodi di siccità provvediamo a innaffiare anche quotidianamente il prato così da assicurare i nutrimenti.