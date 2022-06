L’INPS è la nota ente con l’acronimo di Istituto nazionale della previdenza sociale ed è il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano. Tutti i lavori si devono iscrivere, sia i pubblici che i privati. Viene ‘comandato’ dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La previdenza sociale italiana nacque nel 1800 e nel 1889 venne introdotta la pensione di invalidità e di vecchiaia. Inizialmente l’iscrizione fu volontaria ed aperta a tutti i cittadini con un lavoro manuale regolare. La pensione si otteneva a 60 anni, dopo 25 anni di contributi ma gli anni nel corso de tempo sono andati ad aumentare anche di parecchio.

INPS, l’allerta scattata in tutta Italia: cosa sta succedendo?

Sul sito dell’INPS, oltre alle pensioni, si possono richiedere anche dei bonus o delle agevolazioni. L’INPS infatti è in grado di accettare o rifiutare questi bonus per tutti coloro che ne hanno diritto, ad esempio chi ha un reddito basso, può richiedere degli aiuti economici come aiuto. Anche a causa del coronavirus, sono stati emessi degli aiuti per rimettere al pari l’economia e per aiutare i più bisognosi. Proprio per questo c’è stato un afflusso sul sito dell’INPS che ha portato a bloccare tutto. Tra i vari bonus che sono stati istituiti troviamo quello per per le famiglie che hanno i bambini piccoli o minorenni, così da permettere ai genitori di mandare i neonati all’asilo. Ma sono stati fatti anche bonus per l’ambiente, così da risparmiare soldi ma anche inquinare di meno, come ad esempio per rifare le facciate o per il riscaldamento ma anche per acquistare una macchina ecologica.

Il problema principale però rimangono le truffe a nome di questa ente. Infatti molte persone vengono truffate proprio perché aspettano l’email di conferma dell’INPS. Ma dei malviventi se ne approfittano per mandare delle email fasulle e rubare i dati del malcapitato.

Ovviamente, non è colpa dell’INPS, che più avvisare e dare direttive contro questi ladri, non può fare niente.