La furbizia è indiscutibilmente legata all’intelligenza e alla percezione della mente, ma sono in molti a considerare il fatto che esistono diverse forme di intelligenza, quindi per essere meglio definibili le personalità furbe sono quelle che riescono a ragionare rapidamente ed in modo efficace, mantenendo nello stesso tempo una capacità di adattamento non comune, e comunque sopra la media. Il mondo femminile è costellato da donne molto furbe e scaltre: secondo lo zodiaco il segno può offrirci più di qualche indizio per aiutarci a comprendere quali sono effettivamente quelle più meritevoli di questa definizione.

Le donne più furbe dello zodiaco, le conosci? Ecco la risposta

Gemelli

E’ difficile superare o quantomeno eguagliare una donna Gemelli dal punto di vista dell’inventiva e nella percezione emotiva. Riesce quasi inspegabilmente ad essere un passo più avanti rispetto alla quasi totalità delle persone che conosce. Merito della famosa “doppia personalità”? Chissà.

Scorpione

E’ la furba “logica” tra le donne, perchè è particolarmente percettiva e riesce quasi sempre a mantenere un certo controllo quando si tratta di esaminare una situazione. La donna Scorpione vedee cose che gli altri non vedono e questo la rende una sorta di “detective” in tutti i campi.

Ariete

La capacità di adattamento ad ogni contesto rende l’Ariete indiscutibilmente furba ma anche molto testarda e a tratti un po’ ottusa perchè non riesce a ragionare in maniera differente dalla propria forma mentis. Riesce ad ottenere successo sopratutto perchè è perseverante e cocciuta, ma usa meno la logica in senso stretto, anche se ha delle intuizioni uniche.