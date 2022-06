Le donne più intrattabili dello zodiaco: “Fate attenzione a loro!”

La femminilità spesso viene associata, anche in termini abbastanza dispregiativi, all’instabilità emotiva. Ciò è sicuramente sbagliato ma tra numerosi tratti positivi non è possibile “saltare a piè pari” quelli negativi. Alcune donne infatti indifferentemente dalla condizione in cui si trovano sono realmente intrattabili, seppur in maniera diversa l’una dall’altra. Non esiste una presenza femminile uguale all’altra eppure coloro che fanno parte di questi segni hanno realmente problemi a relazionarsi in modo sano. Quali sono le donne più intrattabili dell’intero zodiaco?

Toro

La donna Toro riesce a mantenere un minimo di calma e atteggiamento pacifico in molte situazioni ma non deve essere mai sentirsi sfidata, sopratutto senza motivo. Questa donna percepisce le sottili prese in giro come una vera offesa e da li in poi il passo a sviluppare una vera litigata il passo è breve se non brevissimo.

Vergine

Con la donna Vergine non si scherza, bisogna sottostare ad alcune regole non scritte sia in amore che sul lavoro. Questo perchè è estremamente severa e “dura”. Anche se riesce a mentenere il controllo sopratutto in condizioni professionale è essenziale non farsela nemica provando a farla cambiare. E’ una donna molto orgogliosa e “cocciuta”.

Gemelli

Donna mediamente arrogante anche se riesce a mantenersi in quasi tutte le situazioni ed apparire come una personalità tranquilla e controllata. Però sotto sotto comprende lei stessa che è difficile avere a che fare con lei. Questo sopratutto a causa di un’emotività diffusa che le preclude un rapporto sano nella maggior parte dei casi.