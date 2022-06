Prendersi cura delle proprie piante è si una passione che aiuta a rilassarsi e ad abbellire la casa, ma diventa anche molto impegnativo, questo perché le piante, come le persone, hanno bisogno di tante cure. Oggi parleremo della rosa e più nello specifico sul come e sul quando rinvasare questa splendida pianta.

Quando rinvasare le talee di rosa: periodo, tecnica e segreti.

Il rinvaso delle rose deve essere eseguito nella stagione di riposo vegetativo, in inverno o tardo autunno. Prima di attuare il rinvaso, potate in maniera decisa la chioma e spuntate le radici, tagliatele cioè nella parte finale, soprattutto se girano all’interno del vaso.

Prima di fare ciò però bisogna preparare a dovere il terreno contenuto nel vaso. Il rinvaso di una rosa non dev’essere fatto in caso di terreno molto bagnato o, addirittura, ghiacciato, perciò prima lasciate che si asciughi totalmente. Una volta che il terreno é asciutto, lavoratelo a una profondità di circa trenta o quaranta centimetri, poi attuate una prima innaffiatura questo pertenere l’apparato radicale della giusta umidezza, dopodiché l’operazione di “messa a dimora” andrà terminata usufruendo del letame sulla superficie del terreno tra le rose.

Attenzione però, il terreno dove già é stata interrata una rosa in precedenza non è adatto a rinvasarvene un’altra. Le rose in vaso sono resistenti ma daranno il loro meglio solo con cure quotidiane. Difatti sono più dipendenti delle cure rispetto a rose “messe a dimora” in piena terra.

Irrigazione

Annaffiare correttamente non appena la terra diventerà aridasui primi 5/7 cm per non provocare ostacoli nella crescita. Bisognerà nutrirle abitualmente con aggiunte di concime conformi. Modificare una parte del substrato ad ogni primavera sostituendolo con la stessa miscela già citata, miglioratadall’aggiunta di stallatico.

Sarà quasi certamente necessario, dopo qualche anno, cambiare tutto il substrato con una nuova miscela. Il rinvaso, come abbiamo già detto, dovrà essere attuato durante il periodo di riposo della rosa (tra novembre e marzo). Queste sono le tecniche per rinvasare ma soprattutto curare al meglio le vostre rose.

Prendersi cura di queste piante significa dare più freschezza e colori alla nostra casa, renderla più accogliente e profumata. Avere una casa bella ed accogliente ci aiuterà a vivere meglio anche la nostra vita.