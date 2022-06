Quanti sono i gatti in tutto il mondo? Ecco il dato che nessuno conosceva, pazzesco

Quante volte ci siamo chiesti quanti gatti ci siano in tutto il mondo? Calcolare un numero preciso può risultare arduo, poiché ci sono diverse razze e tipologie che è molto difficile avere una stima esatta.

E’ possibile calcolare quanti gatti ci sono nel mondo?

Probabilmente, tutti noi pensiamo che la popolazione felina sia molto consistente perché questi animali si riproducono molto facilmente. Ma siamo davvero in grado di stimare quanti gatti ci sono in tutto il mondo? Secondo i ricercatori dell’Ecology Global Network hanno accettato la sfida e hanno cercato di calcolare il numero totale di gatti presenti in tutti i continenti. Secondo i calcoli, nel mondo ci sarebbero circa 600 milioni di gatti tra domestici, randagi e quelli che si trovano nei rifugi. Chiaramente questa è una cifra approssimativa, perché è davvero impossibile contare tutti i gatti esistenti nel pianeta, soprattutto se si considera che la popolazione randagia cresce ogni giorno e non si ha un registro che ci possa permettere di seguirne l’andamento.

Perché ci sono così tanti gatti?

Le cifre confermano che nella storia del nostro pianeta il gatto domestico (Felis catus) è il felino più diffuso e che meglio si è adattato alla vita sulla terra. In parte, ciò è dovuto alle enormi capacita di caccia e all’intelligenza di questi animali. Nonostante le piccole dimensioni, i gatti hanno tutte le capacità fisiche, sensoriali e cognitive dei grandi felini. Non sappiamo esattamente come e quando sia iniziata la relazione tra uomini e gatti, ma sicuramente è stata vantaggiosa per entrambe le parti. Probabilmente, la domesticazione del gatto è iniziata circa 10.000 anni fa ed il rapporto con gli umani ha avuto molte sfumature. Basti ricordare come per gli egiziani i gatti erano sacri e venivano associati alle divinità. Poi durante il Medioevo, invece, si associavano i gatti (specialmente quelli di colore nero) alla stregoneria: per questo motivo venivano cacciati, uccisi o allontanati dalle città.

Quante razze di gatti esistono

Altro quesito centrale della nostra discussione è capire quante specie di gatti esistano nel mondo. Tracce dei primi felini suggeriscono che si svilupparono nel corso dell’Oligocene, circa trenta milioni di anni fa, come evoluzione di animali simili a viverridi. Attualmente vi sono 57 specie note di gatti nel mondo, tutte legate ad un antenato ancestrale vissuto circa dieci milioni di anni fa. Ogni razza può comprendere diverse varianti e diversi colori: si consideri ad esempio che per il gatto persiano ne esistono più di 20 tipologie.